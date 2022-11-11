Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

Схоже на Бенксі: у Бородянці з'явилося графіті, виконане в стилі художника (фото)

Бенксі в Бородянці, Бенксі в Україні, роботи Бенксі, графіті в Бородянці, стрит-арт
Бенксі зберігає інкогніто й багато подорожує світом, залишаючи на стінах свої роботи

Художник звернувся до політичної сатири, до якої часто вдається й Бенксі, проте авторство малюнка поки що не вдалося підтвердити.

Related video

У Бородянці Київської області, що пережила російську окупацію, на стіні зруйнованої будівлі з'явилося графіті, що нагадує роботи знаменитого андеграундного художника Бенксі, повідомив фотожурналіст Ед Рам.

На малюнку зображено двох дзюдоїстів: хлопчик у кімоно кидає на підлогу чоловіка, вдвоє більшого за нього.

Бенксі в Бородянці, Бенксі в Україні, роботи Бенксі, графіті в Бородянці, стрит-арт Fullscreen
Під малюнком немає підпису Бенксі, так само ця робота не з'явилася на його сайті, проте стиль графіті схожий на його роботи

Ед Рам нагадав, що президент Росії Володимир Путін є володарем чорного поясу з дзюдо. Після російського вторгнення в Україну його позбавили звання почесного президента Міжнародної федерації дзюдо (IJF).

Хто такий Бенксі?

Під псевдонімом Бенксі працює британський андеграундний стрпт-арт художник, який працює в усьому світі. Він уславився ще в 90-х і водночас примудрився зберегти анонімність.

Його графіті вважаються витвором мистецтва, коли в деяких містах вирішують їх зафарбувати, це викликає обурення та звинувачення міської влади у вандалізмі.

Бенксі вдається непогано заробляти на своїй творчості: за його графіті колекціонери платять сотні тисяч євро.

Художник інтерес колекціонерів до своєї творчості відверто висміює. У 2018 році на аукціоні Sotheby's виставили його картину "Дівчинка з повітряною кулею". Після того, як ведучий торгів оголосив, що картину продано за 1,4 млн фунтів стерлінгів, увімкнувся вбудований у раму шредер, який розрізав полотно на смужки. Однак після цього ціна картини тільки зросла, 2021 року її продали за рекордні $25 млн.

Нагадаємо, у березні у Великій Британії виставили на аукціон роботу Бенксі, щоб виручені від продажу гроші направити київській дитячій лікарні Охматдит.

Раніше повідомлялося, що в розпал пандемії коронавірусу у 2021 році Бенксі подарував лікарні в Саутгемптоні свою роботу, що зображує хлопчика, який грає з новим супергероєм — медсестрою. Робота деякий час прикрашала хол у лікарні, а потім її продали на аукціоні за 14 мільйонів фунтів.