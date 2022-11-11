Схоже на Бенксі: у Бородянці з'явилося графіті, виконане в стилі художника (фото)
Художник звернувся до політичної сатири, до якої часто вдається й Бенксі, проте авторство малюнка поки що не вдалося підтвердити.
У Бородянці Київської області, що пережила російську окупацію, на стіні зруйнованої будівлі з'явилося графіті, що нагадує роботи знаменитого андеграундного художника Бенксі, повідомив фотожурналіст Ед Рам.
На малюнку зображено двох дзюдоїстів: хлопчик у кімоно кидає на підлогу чоловіка, вдвоє більшого за нього.
Ед Рам нагадав, що президент Росії Володимир Путін є володарем чорного поясу з дзюдо. Після російського вторгнення в Україну його позбавили звання почесного президента Міжнародної федерації дзюдо (IJF).
Хто такий Бенксі?
Під псевдонімом Бенксі працює британський андеграундний стрпт-арт художник, який працює в усьому світі. Він уславився ще в 90-х і водночас примудрився зберегти анонімність.
Його графіті вважаються витвором мистецтва, коли в деяких містах вирішують їх зафарбувати, це викликає обурення та звинувачення міської влади у вандалізмі.
Бенксі вдається непогано заробляти на своїй творчості: за його графіті колекціонери платять сотні тисяч євро.
Художник інтерес колекціонерів до своєї творчості відверто висміює. У 2018 році на аукціоні Sotheby's виставили його картину "Дівчинка з повітряною кулею". Після того, як ведучий торгів оголосив, що картину продано за 1,4 млн фунтів стерлінгів, увімкнувся вбудований у раму шредер, який розрізав полотно на смужки. Однак після цього ціна картини тільки зросла, 2021 року її продали за рекордні $25 млн.
Нагадаємо, у березні у Великій Британії виставили на аукціон роботу Бенксі, щоб виручені від продажу гроші направити київській дитячій лікарні Охматдит.
Раніше повідомлялося, що в розпал пандемії коронавірусу у 2021 році Бенксі подарував лікарні в Саутгемптоні свою роботу, що зображує хлопчика, який грає з новим супергероєм — медсестрою. Робота деякий час прикрашала хол у лікарні, а потім її продали на аукціоні за 14 мільйонів фунтів.