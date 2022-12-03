Срезанная вандалами со стены дома в Гостомеле работа Бэнкси нашлась в Буче

В полиции рассказали, что злоумышленники упаковали срезанное граффити с помощью досок и пленки, чтобы транспортировать его. По результатам расследования по этому объекту будет назначена искусствоведческая экспертиза.

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Граффити легендарного британского уличного художника Бэнкси, которое он нарисовал на стене дома в Гостомеле, украденное вандалами накануне, нашлось. Сейчас оно находится в Бучанском райотделе полиции, о чем у себя в телеграмм-канале рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, злоумышленники срезали изображение человека в противогазе и с огнетушителем в руках, нарисованное на утепленной стороне дома, вместе с пенопластом и запаковали так, чтобы его можно было транспортировать, использовав доски и полиэтилен. Однако вывезти работу им не удалось благодаря действиям силовиков и полицейских.

"По результатам расследования по этому объекту будет назначена искусствоведческая экспертиза, и дальше мы будем определяться по уголовному производству с конечной квалификацией и привлечению лиц к уголовной ответственности", – подчеркнул главный полицейский Киевщины.

Ранее правоохранители заявили, что задержали подозреваемых прямо на месте преступления после звонка местных жителей, сообщивших, что неизвестные срезают картину Бэнкси, которую он написал на стене изуродованного дома.

"Следовательно-оперативная группа сразу выехала на место, там обнаружили 8 человек, которые сейчас установлены. Всем от 27 до 60 лет. Это жители Киева и Черкасс", – сообщил Небытов.

Напомним, это граффити – одно из семи, которые Бэнкси нарисовал в Украине. В сети даже появилось видео предполагаемой работы художника на одном из объектов.

Граффити в Гостомеле – не единственная работа мастера, которая подверглась вандализму. В столице неизвестные пририсовали к граффити Бэнкси презерватив и казака из серии популярных мультфильмов "Как козаки…".