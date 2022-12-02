В Гостомеле срезали граффити Бэнкси, злоумышленников поймали, – СМИ (фото)

Как пишут местные журналисты, пострадал один из семи рисунков всемирно известного художника-анонима. На стене обгоревшего в результате российских обстрелов здания была изображена женщина в противогазе и с огнетушителем в руках.

Related video

В Гостомеле срезали граффити британского художника Бэнкси, которое он создал в начале ноября. Об этом написало киевское издание "Навколо".

Журналисты опубликовали соответствующие снимки –– как выглядела стена с рисунком и уже без него.

[ + – ] Изображение Бэнкси в Гостомеле

По всей видимости, изображение художник нанес на утеплитель дома, в итоге граффити украли, срезав пенопласт.

[ + – ] Стена дома уже без граффити британского художника

Как уточняется, злоумышленников якобы уже поймали.

Граффити Бэнкси в Украине

Рисунок в Гостомеле –– один из семи настенных изображений всемирно известного художника-анонима, которые он создал в начале ноября в населенных пунктах Киевской области. На нем изображена женщина в противогазе и с огнетушителем в руках.

Кроме него, Бэнкси оставил два рисунка в Киеве: возле Майдана Незалежности он нарисовал двух детей, качающихся на противотанковом еже, а также использовал ранее изображенный кем-то пенис, пририсовав к нему бронированный российский грузовик с Z-символикой и солдатами ВС РФ.

В Бородянке художник изобразил мальчика, бросающего на мат мужчину, напоминающего Путина, а также гимнастку, опирающуюся на разрушенные конструкции зданий.

Еще одна гимнастка –– на дыре от российского снаряда –– появилась в Ирпене.

В Горенке благодаря Бэнкси появился бородатый мужчина, моющийся в ванне.

Напомним, в столице неизвестные пририсовали к граффити Бэнкси презерватив и казака из серии популярных мультфильмов "Как казаки…".

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, какое послание украинцам зашифровал Бэнкси в граффити в Киеве и Бородянке.