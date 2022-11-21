После "покращення": в Киеве испортили граффити Бенкси (фото)

Всего Бэнкси создал в Украине семь уличных граффити. Некоторые из них — в городах, которые особо пострадали во время российской оккупации.

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В столице неизвестные пририсовали к граффити уличного художника Бенкси презерватив и козака из серии популярный мультфильмов "Как козаки…". Фотографии разместил фотограф Владислав Содель на своей странице в Facebook.

"Banksy после улучшения", — подписал Содель фото.

На фотографии видно, что к граффити, на котором изображена военная техника ВС РФ (на ней, вместо ракетных установок, схематически нарисован мужской половой член) кто-то дорисовал презерватив и козака Тура — героя серии мультфильмов о запорожских козаках, снятых режиссером Владимиром Дахно.

К слову, в комментариях под фото, которое опубликовал Содель, некоторые пользователи соцсети поспешили обвинить неизвестных вандалов в том, что они испортили уличную графику. В то время как рисунок военной техники с фигурками российских оккупантов Бэнкси создал уже на фоне нарисованного кем-то фаллического символа.

[ + – ] Граффити художника Бэнкси в Киеве Фото: Владислав Содаль/ Facebook

Художник Бэнкси: что известно о его творчестве

Бэнкси — британский уличный художник, который создал семь муралов в разных местах Украины, включая Бородянку, Ирпень и Киев.

Так, на Майдане Независимости он оставил работу, на которой дети качаются на противотанковой конструкции, На фасаде разрушенного дома в Бородянке художник изобразил гимнастку.

Ему принадлежит также и рисунок мальчика, побеждающего взрослого мужчину в спарринге дзюдо.

Бэнкси также автор граффити, на которых изображены женщина с бигуди в противогазе и с огнетушителем; а также бородатый мужчина, принимающий ванну.

Напомним, граффити Бэнкси в Киевской области — это первые публичные работы художника за год молчания. Но ранее, в марте, вскоре после вторжения ВС РФ, на аукционе была продана репродукция одной из самых известных антивоенных работ Бэнкси CND Soldiers, а вырученные от ее продажи более ста тысяч долларов, были направлены киевскому Охматдету.

Также Фокус писал о том, что Бэнкси пригласил магазинных воров нагрянуть в бутик GUESS из-за украденного рисунка. Художник утверждает, что компания Guess не спрашивала у него разрешения на использование его работ.