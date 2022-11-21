Після "покращення": у Києві зіпсували графіті Бенксі (фото)

Загалом Бенксі створив в Україні сім вуличних графіті. Деякі з них у містах, які особливо постраждали під час російської окупації.

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У столиці невідомі прималювали до графіті вуличного художника Бенксі презерватив та козака з серії популярних мультфільмів "Як козаки…". Фотографії розмістив фотограф Владислав Содель на своїй сторінці у Facebook.

"Banksy після покращення", — підписав Содель фото.

На фотографії видно, що до графіті, на якому зображено військову техніку ЗС РФ (на ній, замість ракетних установок, схематично намальовано чоловічий статевий член) хтось домалював презерватив і козака Тура — героя серії мультфільмів про запорізьких козаків, знятих режисером Володимиром Дахном.

До речі, у коментарях під фото, яке опублікував Содель, деякі користувачі соцмережі поспішили звинуватити невідомих вандалів у тому, що вони зіпсували вуличну графіку. Тоді як малюнок військової техніки з фігурками російських окупантів Бенксі створив уже на тлі намальованого кимось фалічного символу.

[ + – ] Графіті художника Бенксі у Києві Фото: Владислав Содаль/ Facebook

Художник Бенксі: що відомо про його творчість

Бенксі — британський вуличний художник, який створив сім муралів у різних місцях України, включаючи Бородянку, Ірпінь та Київ.

Так, на Майдані Незалежності він залишив роботу, на якій діти гойдаються на протитанковій конструкції. На фасаді зруйнованого будинку у Бородянці художник зобразив гімнастку.

Йому належить також і малюнок хлопчика, який перемагає дорослого чоловіка у спарингу дзюдо.

Бенкс також автор графіті, на яких зображені жінка з бігуді в протигазі й з вогнегасником; а також бородатий чоловік, який приймає ванну.

Нагадаємо, графіті Бенксі на Київщині — це перші публічні роботи художника за рік мовчання. Але раніше, у березні, невдовзі після вторгнення ЗС РФ, на аукціоні було продано репродукцію однієї з найвідоміших антивоєнних робіт Бенксі CND Soldiers, а вторговані від її продажу понад сто тисяч доларів були направлені київському Охматдиту.

Також Фокус писав про те, що Бенксі запросив магазинних злодіїв навідатися в бутік GUESS через вкрадений малюнок. Художник стверджує, що компанія Guess не питала у нього дозволу на використання його робіт.