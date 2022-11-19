Бенксі запросив магазинних злодіїв нагрянути в бутик GUESS через вкрадений малюнок

Художник стверджує, що компанія Guess не питала у нього дозволу на використання його робіт.

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Легендарний британський вуличний художник Бенксі заявив, що ритейлер одягу Guess використовувала його малюнок без дозволу. На своїй сторінці в Instagram він опублікував фотографію магазину на Ріджент-стріт у Лондоні та запропонував магазинним злодюжкам відвідати його.

"Вони скористалися моїми роботами, не питаючи дозволу, як ви можете зробити те саме з їхнім одягом?" — свідчить підпис вгорі знімка.

У магазині представлені графіті Бенксі "Метальник квітів", а також одяг з його зображеннями.

[ + – ] У мережі Бенксі показав "вкрадену" роботу Фото: Instagram / banksy

Зі свого боку, в Guess запевняють, що колекція одягу з малюнками Бенксі створена у співпраці з Brandalised, яка ліцензує проєкти графіті-художників.

Минулого місяця креативний директор Guess Пол Марчіано говорив, що графіті Бенксі справили феноменальний вплив, який знаходить відгук у попкультурі.

"Ця нова капсульна колекція з Brandalised — спосіб висловити свою подяку моді", — наголосив він.

Після того, як художник опублікував своє повідомлення, яке закликає до крадіжки в магазині, що є кримінальним злочином, Guess закрила магазин для публіки, поставила охорону зовні та сховала вітрину. Співробітники закладу відмовилися будь-що коментувати пресі.

На думку юристки з авторського права Ліз Ворд, в Guess "мабуть, отримали витвір мистецтва Бенксі на законних підставах через третю сторону, а саме Brandalized, яка стверджує, що має право на комерціалізацію та використання творів мистецтва Бенксі в товарах.

"Невідомо, чи схвалював Бенксі, чи навіть знав про цю угоду. Якщо він знав про це, то, можливо, його коментарі зроблені для створення якоїсь партизанської маркетингової кампанії. Якщо він не знав про це, тоді він, мабуть, дуже роздратований, тим паче, що такі основні компанії та бренди не узгоджуються з його поглядами проти істеблішменту. Неправильно заохочувати магазинні крадіжки. Банксі повинен переслідувати Brandalised та/або Guess за порушення його роботи. Однак враховуючи, що вона/він хоче залишитися анонімним, це може виявитися неможливим", — пояснила засновниця фірми Virtuoso Legal.

Нещодавно Бенксі виграв апеляцію, що дозволяє йому зберегти товарний знак одного з його найвідоміших зображень, мавпи з дошкою для сендвічів у Відомстві інтелектуальної власності ЄС.

Нагадаємо, художник, ім'я якого, як і його зовнішність, досі невідомі світу, відвідав Бородянку в Київській області, намалювавши там сім графіті, у тому числі жінку в роликах та протигазі, що тримає вогнегасник, та двійника Володимира Путіна, кинутого на підлогу дитиною. під час матчу з дзюдо. Пізніше сам Бенксі підтвердив свій візит до України, а в мережі з'явилося відео його ймовірної роботи в Ірпені.