Таємничий Бенксі ймовірно потрапив на відео, коли малював графіті в Ірпені

Утім, відео виглядає добре зрежисованою пародією, але тоді не заперечують, що й сам Бенксі випустив його у мережу, підігріваючи інтерес до власної персони.

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Після того, як знаменитий вуличний художник Бенксі з Великої Британії підтвердив авторство одразу семи графіті, намальованих у містах України, в мережі з'явилося відео якогось чоловіка, який малює гімнастку на стіні зруйнованого будинку в Ірпені. Про це пише Daily Mail.

Утім, радіти, що невловимий Бенксі, якому роками вдається зберігати інкогніто, нарешті був знятий на відео — рано. Відео виглядає добре зрежисованою постановою. До того ж графіті Бенксі малюються не від руки, а за трафаретом і це займає набагато більше часу.

Відео, як чоловік у костюмі та масці, малює гімнастку на стіні зруйнованої російськими атаками будівлі в Ірпені, з'явилося в українському TikTok.

[ + – ] Відео, на якому буцімто Бенксі малює графіті в Ірпені

Але не заперечують, що його зняв і сам Бенксі, який не втрачає шансу пожартувати над тими, хто намагається розсекретити його особистість.

[ + – ] Графіті, намальовані Бенксі в Ірпені Фото: banksy.co.uk

Ідея підробити відео про те, як його "зловили", відповідає пустотливому почуттю гумору Бенксі.

Нагадаємо, раніше сам вуличний художник опублікував відео про свій візит в Україну у своєму Instagram. Він показав, як готує трафарети для графіті, спілкується з українцями та малює деякі зі своїх робіт. Своє відео він підписав: "На знак солідарності з народом України".

Він підтвердив, що подарував Україні сім робіт. Вони враховують чоловіка у ванні, який має схожість з Чарльзом Дарвіном, намальованого на стіні зруйнованої квартири в Горенці; хлопчика, котрий перемагає чоловіка, схожого на Путіна, намальованого на стіні зруйнованої школи у Бородянці, дві роботи у Києві, а також роботу в Гостомелі.

[ + – ] Графіті Бенксі в Бородянці Фото: banksy.co.uk

Нагадаємо, Бенксі почав малювати свої графіті у Брістолі у 1990-х роках. Його неповторний стиль незабаром став пізнаваним, а сам Бенкс став живим класиком.

Йому вдається залишатися невпізнаним багато років. Він відомий тим, що грає з ідеєю підробки проти реальності.

Під час перебування у Нью-Йорку в 2013 році він відкрив у Центральному парку те, що виглядало як пастка для туристів, і продавав те, що здавалося точними копіями його робіт по 60 доларів за штуку.

За винятком того, що кіоск був справжнім, а витвори мистецтва — підробками.

Незважаючи на те, що він був на місці цілий день, тільки один покупець купив два відбитки, які пізніше продали на аукціоні за більш ніж 100 000 доларів.

Іншим витвором, що грало зі схожою ідеєю та цінністю мистецтва, була гравюра "Дівчинка з кулею", яка була частково знищена прямо під час аукціону.