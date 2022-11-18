Таинственный Бэнкси вероятно попал на видео, когда рисовал граффити в Ирпене

Впрочем, видео выглядит хорошо срежиссированной пародией, но тогда не исключено, что и сам Бэнкси выпустил его в Сеть, подогревая интерес к собственной персоне

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После того, как знаменитый уличный художник Бэнкси из Великобритании подтвердил авторство сразу семи граффити, нарисованных в городах Украины, в Сети появилось и видео некоего мужчины, который рисует гимнастку на стене разрушенного дома в Ирпене. Об этом пишет Daily Mail.

Впрочем, радоваться, что неуловимый Бэнкси, которому годами удается сохранять инкогнито, наконец, был снят на видео, — рано. Видео выглядит хорошо срежиссированной поставкой. К тому же граффити Бэнкси рисуются не от руки, а по трафарету и это занимает куда больше времени.

Видео, как мужчина в костюме и маске, рисует гимнастку на стене разрушенного российскими атаками здания в Ирпене, появилось в украинском TikTok.

[ + – ] Видео, на котором якобы Бэнкси рисует граффити в Ирпене

Но не исключено, что его снял и сам Бэнкси, который не упускает шанс пошутить над теми, кто пытается рассекретить его личность.

[ + – ] Граффити, нарисованное Бэнкси в Ирпене Фото: banksy.co.uk

Идея подделать видео о том, как его "поймали", соответствует озорному чувству юмора Бэнкси.

Напомним, ранее сам уличный художник опубликовал видео о своем визите в Украину в своем Instagram. Он показал, как готовит трафареты для граффити, общается с украинцами и рисует некоторые из своих работ. Свое видео он подписал: "В знак солидарности с народом Украины".

Он подтвердил, что подарил Украине семь работ. Они включают мужчину в ванне, который имеет мимолетное сходство с Чарльзом Дарвином, нарисованного на стене разрушенной квартиры в Горенке; мальчика, который побеждает мужчину, схожего с Путиным, нарисованного на стене разрушенной школы в Бородянке, две работы в Киеве, а также работу в Гостомеле.

[ + – ] Граффити Бэнкси в Бородянке Фото: banksy.co.uk

Напомним, Бэнкси начал рисовать свои граффити в Бристоле в 1990-х годах. Его неповторимый стиль скоро стал узнаваем, а сам Бэнкси стал живым классиком.

Ему удается оставаться неузнанным уже много лет. Он также известен тем, что играет с идеей подделки против реальности.

Во время пребывания в Нью-Йорке в 2013 году он открыл в Центральном парке то, что выглядело как ловушка для туристов, и продавал то, что казалось точными копиями его работ по 60 долларов за штуку.

За исключением того, что киоск был настоящим, а произведения искусства — подлинными.

Несмотря на то, что он был на месте целый день, только один покупатель купил два отпечатка, которые позже были проданы на аукционе за более чем 100 000 долларов.

Другим произведением, которое играло с похожей идеей и ценностью искусства, была гравюра "Девушка с воздушным шаром", которая была частично уничтожена прямо во время аукциона.