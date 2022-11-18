Бэнкси показал видео о своем визите в Украину

На видео таинственного художника звучит "Червона рута" Владимира Ивасюка.

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Британский уличный художник Бэнкси показал видео о том, как делал граффити в Украине. Видео он подписал словами: "В знак солидарности с народом Украины". Видео появилось на официальном Instagram таинственного художника. Ведь, напомним, никто до сих пор не знает, как он выглядит.

Бэнкси показал, как он путешествовал по Украине во время полномасштабной войны с Россией. Он показал процесс создания своих рисунков, часть своего путешествия по разрушенным ВС РФ городам Украины.

[ + – ] В Украине Бэнкси создал семь граффити

Во время видео звучит песня "Червона рута", исполняемая уличными музыкантами на бандуре.

Во время разговора одна из женщин рассказывает Бэнкси, что развалины, которые он видит, когда-то были детским садом, в который ходила ее дочь. А когда упали бомбы – там погибли люди.

"Не грусти, солнышко, мы уже столько слез выплакали, что слез не осталось", — говорит женщина, прижимая к себе дочь. Судя по ее реплике, Бэнкси сделал их снимок.

В конце видео появляется посвящение художника: В знак солидарности с народом Украины". Также есть там и реплика прохожего в Киеве, которому не понравилось изображение ракетной установки с "Z" – символикой российской армии.

Напомним, ранее таинственный британец подтвердил, что создал в Украине семь граффити. Два – в Киеве, причем одно из них в самом центре столицы. А также рисунки на разрушенных зданиях в Горенке, Бородянке, Ирпене и Гостомеле.

А тем временем и.о. Бородянского поселкового головы Георгий Ерко сообщил, что хотел бы создать в Бородянке музей войны с РФ и перенести туда работы Бэнкси.

"Мы хотим сделать музей и поместить граффити туда. Там бы могли сохранятся и другие воспоминания о войне, например памятник Тарасу Шевченко, расстрелянный российскими военными. У нас есть экспонаты, и жители хотят видеть их в музее", — сказал Ерко.