Бенксі показав відео про свій візит в Україну

На відео таємничого митця звучить "Червона рута" Володимира Івасюка.

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Британський вуличний художник Бенксі показав відео про те, як робив графіті в Україні. Відео він підписав словами: "На знак солідарності з народом України". Відео з'явилося на офіційному Instagram таємничого художника. Адже, нагадаємо, ніхто досі не знає, як він виглядає.

Бенксі показав, як він подорожував Україною під час повномасштабної війни з Росією. Він показав процес створення своїх малюнків, частину своєї подорожі зруйнованими ЗС РФ містами України.

[ + – ] В Україні Бенксі створив сім графіті

Під час відео звучить пісня "Червона рута", яку виконують вуличні музиканти на бандурі.

Під час розмови одна з жінок розповідає Бенксі, що руїни, які він бачить, колись були дитячим садком, до якого ходила її дочка. А коли впали бомби, там загинули люди.

"Не сумуй, сонечко, ми вже стільки сліз виплакали, що сліз не залишилося", — каже жінка, притискаючи до себе доньку. Судячи з її репліки, Бенкс зробив їх знімок.

Наприкінці відео з'являється присвята художника: "На знак солідарності з народом України". Також є там і репліка перехожого у Києві, якому не сподобалося зображення ракетної установки із "Z" – символікою російської армії.

Нагадаємо, раніше таємничий британець підтвердив, що створив в Україні сім графіті. Два – у Києві, причому одне з них у самому центрі столиці. А також малюнки на зруйнованих будинках у Горенці, Бородянці, Ірпені та Гостомелі.

А тим часом в.о. Бородянського селищного голови Георгій Єрко повідомив, що хотів би створити у Бородянці музей війни з РФ та перенести туди роботи Бенксі.

"Ми хочемо зробити музей і помістити графіті туди. Там могли б зберігатися й інші спогади про війну, наприклад, пам'ятник Тарасу Шевченку, розстріляний російськими військовими. У нас є експонати, і жителі хочуть бачити їх у музеї", — сказав Єрко.