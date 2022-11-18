Бенксі показав відео про свій візит в Україну
На відео таємничого митця звучить "Червона рута" Володимира Івасюка.
Британський вуличний художник Бенксі показав відео про те, як робив графіті в Україні. Відео він підписав словами: "На знак солідарності з народом України". Відео з'явилося на офіційному Instagram таємничого художника. Адже, нагадаємо, ніхто досі не знає, як він виглядає.
Бенксі показав, як він подорожував Україною під час повномасштабної війни з Росією. Він показав процес створення своїх малюнків, частину своєї подорожі зруйнованими ЗС РФ містами України.
Під час відео звучить пісня "Червона рута", яку виконують вуличні музиканти на бандурі.
Під час розмови одна з жінок розповідає Бенксі, що руїни, які він бачить, колись були дитячим садком, до якого ходила її дочка. А коли впали бомби, там загинули люди.
"Не сумуй, сонечко, ми вже стільки сліз виплакали, що сліз не залишилося", — каже жінка, притискаючи до себе доньку. Судячи з її репліки, Бенкс зробив їх знімок.
Наприкінці відео з'являється присвята художника: "На знак солідарності з народом України". Також є там і репліка перехожого у Києві, якому не сподобалося зображення ракетної установки із "Z" – символікою російської армії.
Нагадаємо, раніше таємничий британець підтвердив, що створив в Україні сім графіті. Два – у Києві, причому одне з них у самому центрі столиці. А також малюнки на зруйнованих будинках у Горенці, Бородянці, Ірпені та Гостомелі.
А тим часом в.о. Бородянського селищного голови Георгій Єрко повідомив, що хотів би створити у Бородянці музей війни з РФ та перенести туди роботи Бенксі.
"Ми хочемо зробити музей і помістити графіті туди. Там могли б зберігатися й інші спогади про війну, наприклад, пам'ятник Тарасу Шевченку, розстріляний російськими військовими. У нас є експонати, і жителі хочуть бачити їх у музеї", — сказав Єрко.