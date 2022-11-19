Бэнкси пригласил магазинных воров нагрянуть в бутик GUESS из-за украденного рисунка

Художник утверждает, что компания Guess не спрашивала у него разрешения на использование его работ.

Related video

Легендарный британский уличный художник Бэнкси заявил, что ритейлер одежды Guess использовала его рисунок без разрешения. На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию магазина на Риджент-стрит в Лондоне и предложил магазинным воришкам посетить его.

"Они воспользовались моими работами, не спрашивая разрешения, как вы можете сделать то же самое с их одеждой?" – гласит подпись вверху снимка.

В магазине были представлены граффити Бэнкси "Метатель цветов", а также одежда с его изображениями.

[ + – ] В Сети Бэнкси показал "украденную" работу Фото: Instagram / banksy

В свою очередь в Guess уверяют, что коллекция одежды с рисунками Бэнкси была создана в сотрудничестве с Brandalised, которая лицензирует проекты граффити-художников.

В прошлом месяце креативный директор Guess Пол Марчиано говорил, что граффити Бэнкси оказали феноменальное влияние, которое находит отклик в поп-культуре.

"Эта новая капсульная коллекция с Brandalised — способ выразить свою благодарность моде", – подчеркнул он.

После того, как художник опубликовал свое сообщение, призывающее к краже в магазине, что является уголовным преступлением, Guess закрыла магазин для публики, поставила охрану снаружи и спрятала витрину. Сотрудники заведения отказались что-либо комментировать прессе.

По мнению юриста по авторскому праву Лиз Уорд, в Guess "по всей видимости, получили произведение искусства Бэнкси на законных основаниях через третью сторону, а именно Brandalized, которая утверждает, что имеет право на коммерциализацию и использование произведений искусства Бэнкси в товарах.

"Неизвестно, одобрял ли Бэнкси или даже знал об этой сделке. Если он знал об этом, то, возможно, его комментарии были созданы для создания какой-то партизанской маркетинговой кампании. Если он не знал об этом, тогда он, должно быть, очень раздражен, тем более, что такие основные компании и бренды не согласуются с его взглядами против истеблишмента. Неправильно поощрять магазинные кражи. Короче говоря, Бэнкси должен преследовать Brandalised и/или Guess за нарушение его работы. Однако учитывая, что она/он хочет остаться анонимным, это может оказаться невозможным", – пояснила основательница фирмы Virtuoso Legal.

Недавно Бэнкси выиграл апелляцию, позволяющую ему сохранить товарный знак одного из его самых известных изображений, обезьяны с доской для сэндвичей, в Ведомстве интеллектуальной собственности ЕС.

Напомним, художник, имя которого, как и его внешность, до сих пор неизвестны миру, посетил Бородянку в Киевской области, нарисовав там семь граффити, в том числе женщину в роликах и противогазе, держащую огнетушитель, и двойника Владимира Путина, брошенного на пол ребенком во время матча по дзюдо. Позже сам Бэнкси подтвердил свой визит в Украину, а в Сети появилось видео его предполагаемой работы в Ирпене.