Формула британца. Какое послание украинцам зашифровал Бэнкси в граффити в Киеве и Бородянке

Британская звезда стрит-арта Бэнкси восславил стойкость украинцев и пожелал нам Победы.

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До Украины добралась очередная мировая звезда. Но на этот раз не фотографии (как недавно Энни Лейбовиц, снявшая чету Зеленских), а стрит-арта – британский художник Бэнкси.

Бэнкси нарисовал в Киеве, Ирпене, Горенке, Бородянке семь граффити. Свое авторство лично подтвердил сначала в Инстаграме, а затем даже выложил видеофильм об этом. Стоимость украинских граффити Бэнкси оценивают примерно от $1 млн до $10 млн.

Фокус разбирался какой символический смысл вложил в свои работы художник.

Бэнкси – это псевдоним. Под этим именем известен анонимный английский мастер стрит-арта, политический активист и режиссер, активно работающий с 1990-х. Уже более двух десятилетий его пытается задержать полиция, но Бэнкси продумал очень мобильную технологию нанесения рисунка. Сначала он рисует картину в мастерской, а затем ранним утром быстро наносит ее на городские стены при помощи трафаретов, чтобы поскорее смыться. Анонимность – вынужденная мера, ведь изображение граффити – штука незаконная.

Работы Бэнкси часто привязаны к актуальным событиям или социальному контексту: они сатиричны или драматичны. Для своих произведений он использует всего три (за редким исключением) основных цвета: черный, белый и красный. Иногда Бэнкси специально для аукционов делает рисунки, а иногда его работы вырезали из стен и похищали. Самая дорогая на сегодня работа британца – рисунок "Любовь в мусорной корзине", он продан за $22 млн.

География деятельности Бэнкси обширна: Англия, Израиль, Испания, США.

В автобиографической книге Wall and Piece ("Кусок стены") Бэнкси говорит о главных требованиях, зашифрованных в его творениях: мир, справедливость и свобода. На его картинах можно увидеть, как девочка обнимает ракету, обыскивает полицейского, безнадежно упускает шарик в виде сердечка. Эмоции варьируются от сарказма до сентиментальности.

Общая формула лирических творений Бэнкси: слабый (ребенок, женщина, старик) – опасность (война, запреты, давление властей) – любовь в помощь.

Над "сильными" – копами и военными – Бэнкси в своих рисунках издевается: то у него констебли замерли во французском поцелуе; то к военному снайперу на крыше подкрался мальчик с надутым кульком, перед тем как им хлопнуть; то коп нагнулся к тротуару занюхать дорожку кокса, которая далеко тянется по улице.

Формула сатирических работ Бэнкси: сильный (военный, коп) – неловкое положение – уничижительный смех.

Частенько само место для граффити Бэнкси продиктовано социальным контекстом. Например, страж порядка с собакой, сделанной из розового воздушного шарика в наморднике, был нарисован во дворе полицейского управления в провинции Онтарио в Канаде. Конечно, копы быстренько закрасили шедевр. Но свое авторство художник подтверждает, когда снимок этого граффити появляется у него в Инстаграм.

Бэнкси до Украины уже работал с социальными трагедиями. В 2015 году во время теракта парижском концертном зале "Батаклан" погибли 90 человек. В 2018 году мастер на двери этого зала нарисовал скорбящую женщину. Позднее работа была демонтирована и вывезена преступниками, которых поймали через год в Италии. Произведение возвратили французам. Эта история неплохо иллюстрирует уровень истерии вокруг Бэнкси и его работ.

На заметку будущим похитителям: не спешите радоваться, вырезав работу Бэнкси "болгаркой" или изъяв каким-то другим способом — у художника есть юридическая фирма, следящая за тем, чтобы его работы не продавались на аукционах без ведома автора.

Что касается украинского цикла Бэнкси, то здесь просматривается внятное развитие сюжета. Его логику можно проследить даже в той последовательности, как Бэнкси показал их в своем видео (а он, между прочим, титулованный документальный режиссер).

Итак, вначале художник показывает зрителям на стене разрушенного дома старика, мирно купающегося в ванне и забавно трущего себе спину огромной зубной щеткой. То есть, Украина никакой опасности для соседей не представляла, а жила-была себе тихой-мирной жизнью.

[ + – ] Граффити Бэнкси в Украине. Старик, купающийся в ванне

Далее мы видим в ролике женщину в халате, с бигуди на голове, но с надетым на лицо противогазом, которая с огнетушителем в руках "стоит" на стуле, приставленным к стене. Рядом с дамой – окно сожженной квартиры. Несмотря на то, что героиню рисунка несколько застали врасплох (бигуди, халат), она принимает нужные меры для гашения пожара, возникшего от военной агрессии РФ.

[ + – ] Граффити Бэнкси в Украине. Женщина в противогазе с огнетушителем

Далее над проломом в доме красуется юная гимнастка с лентой.

[ + – ] Граффити Бэнкси в Украине. Гимнастка с лентой

Известно, что Украина занимала лидирующее место в мировой художественной гимнастике. У нас с 1970-х сильнейшая школа этого вида спорта (мать и дочь Дерюгины и т. д.), что продлилось и во времена независимой Украины (23 призерки международных чемпионатов ). Сильная женщина – один из символов нашей страны (скульптуры Берегини, Матери-Родины), а Бэнкси всегда оперирует общественно значимыми и понятными образами.

Следующее граффити – тоже гимнастка, которая смело делает стойку на руках, расположившись на обломках бетонных плит, разрушенных ракетными обстрелами.

[ + – ] Граффити Бэнкси в Украине. Гимнастка, делающая стойку на руках

Считывается: украинцы не потеряли дух, а продолжают борьбу.

Затем мы видим, с моей точки зрения, наиболее выразительный рисунок: на Майдане, на Крещатике – мальчика и девочку, которые "качаются" на качелях противотанковой рогатки. Скорее всего, этот рисунок навеян Бэнкси знаменитым снимком, сделанным в первые недели войны, когда девочка качалась во дворе на качелях на фоне разрушенного дома.

Символический смысл: идет борьба за будущее страны – за наших детей.

[ + – ] Граффити Бэнкси в Украине. Дети на качелях из противотанковой рогатки

Шестой рисунок издевательский: на российской ракетной установке c буквой "Z" вместо ракет изображен член в грубой уличной манере. Очевидный смысл – ракетные установки и вся российская военщина идет на …й – вслед за "русским кораблем".

[ + – ] Граффити Бэнкси в Украине. Издевательское изображение члена на ракетной установке

И заключительное, седьмое граффити. Поединок двух дзюдоистов, мальчика и взрослого спортсмена. Всем известно, что Владимир Путин увлекается этим видом борьбы. Он – опытный борец. В отличие от молодого украинского президента Зеленского. Владимир Зеленский и был "мальчиком" в политике по сравнению с Путиным. Но все изменилось после начала войны, случилось непредвиденное, чего никто в мире не ожидал – Зеленский не сбежал из страны, а мужественно принял бой. Украина дала отпор российским оккупантам и продолжает отбирать у врага свои территории: город за городом, село за селом. Недавно отбили Херсон.

В символическом плане мы видим: мальчик лихо кидает мужика на татами. За граффити на видео мы наблюдаем, как гордо развивается украинский флаг. Бэнкси дает понять, что безусловно верит неминуемую Победу Украины.

[ + – ] Граффити Бэнкси в Украине. Мальчик-дзюдоист бросил взрослого спортсмена - намек на поединок Зеленского и Путина

Вот так историю украино-российской войны выдающийся британский стрит-художник изобразил в картинках. По-моему, чудесно – в плане лаконичности и выразительности.

[ + – ] Видео Бэнкси с украинскими граффити

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