Формула британця. Яке послання українцям зашифрував Бенксі у графіті в Києві та Бородянці

Британська зірка стріт-арту Бенксі уславив стійкість українців і побажав нам Перемоги.

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До України дісталася чергова світова зірка. Але цього разу не фотографії (як недавно Енні Лейбовіц, яка зняла подружжя Зеленських), а стріт-арту — британський художник Бенксі.

Бенксі намалював у Києві, Ірпені, Горенці, Бородянці сім графіті. Своє авторство особисто підтвердив спочатку в інстаграмі, а згодом навіть виклав відеофільм про це. Вартість українських графіті Бенксі оцінюють приблизно від $1 млн до $10 млн.

Фокус розбирався, який символічний зміст вклав у свої роботи художник.

Бенксі — це псевдонім. Під цим ім'ям відомий анонімний англійський майстер стріт-арту, політичний активіст та режисер, який активно працює з 1990-х. Вже понад два десятиліття його намагається затримати поліція, але Бенксі продумав мобільну технологію нанесення малюнка. Спочатку він малює картину в майстерні, а потім рано-вранці швидко наносить її на міські стіни за допомогою трафаретів, щоб скоріше змитися. Анонімність — вимушений захід, адже малювання графіті — штука незаконна.

Роботи Бенксі часто прив'язані до актуальних подій чи соціального контексту: вони сатиричні чи драматичні. Для своїх творів він використовує лише три (за рідкісними винятками) основні кольори: чорний, білий та червоний. Іноді Бенксі спеціально для аукціонів робить малюнки, а іноді його роботи вирізали зі стін і викрадали. Найдорожча на сьогодні робота британця — малюнок "Любов у сміттєвому кошику", його продано за $22 млн.

Географія діяльності Бенксі велика: Англія, Ізраїль, Іспанія, США.

В автобіографічній книзі Wall and Piece ("Шматок стіни") Бенксі говорить про головні вимоги, зашифровані в його творах: мир, справедливість і свобода. На його картинах можна побачити, як дівчинка обіймає ракету, обшукує поліцейського, безнадійно упускає кульку у вигляді серця. Емоції варіюються від сарказму до сентиментальності.

Загальна формула ліричних творів Бенксі: слабка (дитина, жінка, старий) — небезпека (війна, заборони, тиск влади) — любов на допомогу.

Над "сильними" — копами та військовими — Бенксі у своїх малюнках знущається: то у нього констеблі завмерли у французькому поцілунку; то до військового снайпера на даху підкрався хлопчик із надутим кульком, перед тим як його луснути; то коп нахилився до тротуару занюхати доріжку коксу, що далеко тягнеться вулицею.

Формула сатиричних робіт Бенксі: сильний (військовий, коп) — незручне становище — зневажливий сміх.

Часто місце для графіті Бенксі продиктоване соціальним контекстом. Наприклад, правоохоронець із собакою, зробленою з рожевої повітряної кульки в наморднику, намальований у дворі поліцейського управління в провінції Онтаріо в Канаді. Звісно, копи швиденько зафарбували шедевр. Але своє авторство митець підтверджує, коли знімок цього графіті з'являється у нього в інстаграмі.

Бенксі до України вже працював із соціальними трагедіями. 2015 року під час теракту паризькій концертній залі "Батаклан" загинули 90 людей. У 2018 році майстер на дверях цього залу намалював скорботну жінку. Пізніше роботу демонтували та вивезли злочинці, яких упіймали через рік в Італії. Твір повернули французам. Ця історія непогано ілюструє рівень істерії навколо Бенксі та його робіт.

На замітку майбутнім викрадачам: не поспішайте радіти, вирізавши роботу Бенксі "болгаркою" або вилучивши якимось іншим способом — художник має юридичну фірму, яка стежить за тим, щоб його роботи не продавалися на аукціонах без відома автора.

Щодо українського циклу Бенксі, то тут проглядається виразний розвиток сюжету. Його логіку можна простежити навіть у тій послідовності, як Бенксі показав їх у своєму відео (а він, між іншим, титулований документальний режисер).

Отже, спочатку художник показує глядачам на стіні зруйнованого будинку старого, який мирно купається у ванні і смішно тре собі спину величезною зубною щіткою. Тобто Україна ніякої небезпеки для сусідів не уявляла, а жила-була собі тихим-мирним життям.

[ + – ] Графіті Бенксі в Україні. Старий, що купається у ванні

Далі ми бачимо в ролику жінку в халаті, з бігуді на голові, але з одягненим на обличчя протигазом, яка з вогнегасником у руках "стоїть" на стільці, приставленому до стіни. Поруч із дамою — вікно спаленої квартири. Попри те, що героїню малюнка трохи застали зненацька (бігуді, халат), вона вживає заходів для гасіння пожежі, що виникла від військової агресії РФ.

[ + – ] Графіті Бенксі в Україні. Жінка в протигазі з вогнегасником

Далі над проломом у будинку красується юна гімнастка зі стрічкою.

[ + – ] Графіті Бенксі в Україні. Гімнастка зі стрічкою

Відомо, що Україна посідала місце лідера у світовій художній гімнастиці. У нас із 1970-х сильна школа цього виду спорту (мати та дочка Дерюгіни тощо), що тривало і за часів незалежної України (23 призерки міжнародних чемпіонатів). Сильна жінка — один із символів нашої країни (скульптури Берегині, Матері-Батьківщини), а Бенксі завжди оперує суспільно значущими та зрозумілими образами.

Наступне графіті — теж гімнастка, яка сміливо робить стійку на руках, розташувавшись на уламках бетонних плит, зруйнованих ракетними обстрілами.

[ + – ] Графіті Бенксі в Україні. Гімнастка робить стійку на руках

Зчитується: українці не втратили духу, а продовжують боротьбу.

Потім ми бачимо, на мій погляд, найвиразніший малюнок: на Майдані, на Хрещатику — хлопчика та дівчинку, які "хитаються" на гойдалках протитанкової рогатки. Найімовірніше, цей малюнок навіяний Бенксі знаменитим знімком, зробленим у перші тижні війни, коли дівчинка гойдалася на подвір'ї на гойдалках на тлі зруйнованого будинку.

Символічний зміст: точиться боротьба за майбутнє країни — за наших дітей.

[ + – ] Графіті Бенксі в Україні. Діти на гойдалках із протитанкової рогатки

Шостий малюнок знущальний: на російській ракетній установці з буквою "Z" замість ракет зображений член у грубій вуличній манері. Очевидний сенс — ракетні установки і вся російська воєнщина йде на…й — слідом за "російським кораблем".

[ + – ] Графіті Бенксі в Україні. Знущальне зображення члена на ракетній установці

І заключне, сьоме графіті. Поєдинок двох дзюдоїстів, хлопчика та дорослого спортсмена. Усі знають, що Володимир Путін захоплюється цим видом боротьби. Він — досвідчений борець. На відміну від молодого українського президента Зеленського. Володимир Зеленський і був "хлопчиком" у політиці порівняно з Путіним. Але все змінилося після початку війни, трапилося непередбачене, чого ніхто на світі не очікував — Зеленський не втік із країни, а мужньо прийняв бій. Україна дала відсіч російським окупантам та продовжує відбирати у ворога свої території: місто за містом, село за селом. Нещодавно відбили Херсон.

У символічному плані бачимо: хлопчик хвацько кидає мужика на татамі. За графіті на відео ми спостерігаємо як гордо розвивається український прапор. Бенксі дає зрозуміти, що, безумовно, вірить в неминучу Перемогу України.

[ + – ] Графіті Бенксі в Україні. Хлопчик-дзюдоїст кинув дорослого спортсмена — натяк на поєдинок Зеленського та Путіна

Ось так історію українсько-російської війни видатний британський стріт-художник зобразив у картинках. Як на мене, чудово — у плані лаконічності та виразності.

[ + – ] Відео Бенксі з українськими графіті

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