Фотосесія Зеленських спричинила скандал. Але там, де знімає Лейбовіц, – робиться історія

Навколо обкладинки журналу Vogue з Оленою Зеленською та фотосесії з чоловіком та за сумісництвом президентом України виникла ціла буря емоційних реакцій. Проте скандали забуваються, а фотографії Енні Лейбовіц залишаються в історії. Думка.

У Facebook та Instagram сотні постів та десятки тисяч коментарів щодо портрета Олени Зеленської для Vogue. А також усієї фотосесії, яку зробила легендарна Енні Лейбовіц для культового глянцю — зокрема знімка, де Олена разом із чоловіком — президентом України Володимиром Зеленським. Всі ці реакції можна розбити на три категорії.

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Перша — негативні реакції. Вони є і англійською в інстаграмі Vogue, на зразок таких: "Щось у тому, що вони позують у зоні бойових дій, мене не влаштовує ...", "Чи можна романтизувати війну?". Загальний посил таких коментарів: хіба коректно зніматися для глянцю під час війни?

Точну відповідь не знаю, але можна поміркувати. Команда Vogue в Україну прибула не в перші дні війни та тижня, а через п'ять місяців. Зйомки були у Гостомелі та Києві. У Києві вже працюють тисячі кафе і ресторанів, у них повно народу. Відкрилися навіть кінотеатри. Так, у цей час у країні прильоти ракет, а хтось, на жаль, гине на фронті. Але в багатьох українських містах, включаючи столицю, життя йде своєю чередою. І як прокоментував один український військовий, який вірить у перемогу: "Ми скоро приєднаємось до тих, хто у кафе".

[ + – ] Ймовірно, Енні Лейбовіц хотіла цією позою наголосити на незалежності Олени Зеленської

Друга категорія тлумачень — щодо змісту знімків. Чимало нарікань на фото, яке розмістили на обкладинку. Усі вже повісили у Facebook омаж Енні Лейбовіц щодо літографії Тулуз-Лотрека "Клоунесса Ша-Ю-Као" (1896), де та у вільній позі сидить на сходах. Ця артистка була талановитою і незалежною — нечастим явищем для Франції тих часів. Ймовірно, Енні Лейбовіц і хотіла цією позою наголосити на незалежності своєї моделі.

На мій погляд, це не найсильніше рішення Лейбовіц: хоч вона й наголосила на незалежності Олени Зеленської, але повністю пішла її чарівність: на відміну від Ша-Ю-Као, Олена Зеленська — красива. Це була спроба поєднати в одному образі директора Калугіна з "Службового роману", якою вона стала після перетворення, з тієї, коли виглядала "синьою панчохою".

Третій тип реакції — захоплення. Як пишуть люди англійською в Instagram під парним портретом Зеленських: "Хай благословить Бог цю пару та Україну".

Особисто мені набагато більше, ніж фото з обкладинки Vogue, подобається знімок Олени Зеленської на тлі зруйнованої "Мрії" серед дівчат-військових. Олена Зеленська в цьому синьому пальті — як символ прекрасної країни, яка не здалася, яка успішно протистоїть агресору.

[ + – ] Олена Зеленська на тлі зруйнованої Mрії

І спільний знімок Зеленських гарний. Володимир міцно обіймає дружину. Вважається, що він надійний, як чоловік і як людина.

[ + – ] Подружжя Зеленських

72-річна американська фотографиня Енні Лейбовіц знімала Джона Леннона та Йоко Оно, Єлизавету II з королівською родиною, Обаму та Трампа з дружинами, Леонардо ді Капріо та ще десятки селебріті світового калібру. Багато її фотографій стали історичними. Як, наприклад, голий Леннон, що обіймається, з одягненою Йоко або посмішка Вупі Голдберг у ванній з молоком.

Треба визнати, що Лейбовіц йде по п'ятах за історією. Якщо вона опинилася у Києві — значить тут твориться історія. І саме зараз. У цьому Енні можна довіряти. А щодо скандалів, то вони практично завжди піднімалися після її перших публікацій. Проте скандали забували, а її кадри залишалися в історії.

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