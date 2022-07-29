Фотосессия Зеленских вызвала скандал. Но там, где снимает Лейбовиц – делается история

Вокруг обложки журнала Vogue с Еленой Зеленской и фотосессии с мужем и по совместительству президентом Украины возникла целая буря эмоциональных реакций. Однако скандалы забываются, а фотографии Энни Лейбовиц остаются в истории. Мнение.

В Facebook и Instagram сотни постов и десятки тысяч комментариев относительно портрета Елены Зеленской для Vogue. А также всей фотосессии, которую сделала легендарная Энни Лейбовиц для культового глянца – в то числе снимка, где Елена вместе с супругом – президентом Украины Владимиром Зеленским. Все эти реакции можно разбить на три категории.

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Первая – отрицательные реакции. Они есть и на английском в инстаграме Vogue, вроде таких: "Что-то в том, что они позируют в зоне боевых действий, меня не устраивает…", "можно ли романтизировать войну?". Общий посыл такого рода комментариев: разве корректно сниматься для глянца во время войны?

Точный ответ не знаю, но можно порассуждать. Команда Vogue в Украину прибыла не в первые дни войны и недели, а спустя пять месяцев. Съемки были в Гостомеле и Киеве. В Киеве уже вовсю работают тысячи кафе и ресторанов, в них полно народу. Открылись даже кинотеатры. Да, в это же время в стране прилеты ракет, а кто-то, к сожалению, гибнет на фронте. Но во множестве украинских городов, включая столицу, жизнь идет своим чередом. И как прокомментировал один украинский военный, верящий в победу: "Мы скоро присоединимся к тем, кто в кафе".

[ + – ] Вероятно, Энни Лейбовиц хотела этой позой подчеркнуть независимость Елены Зеленской

Вторая категория толкований – относительно содержания снимков. Немало нареканий на фото, которое поместили на обложку. Все уже повесили в Facebook омаж Энни Лейбовиц относительно литографии Тулуз-Лотрека "Клоунесса Ша-Ю-Као" (1896), где та в свободной позе сидит на ступеньках. Эта артистка была талантлива и независима — нечастое явление для Франции тех времен. Вероятно, Энни Лейбовиц и хотела этой позой подчеркнуть независимость своей модели.

На мой взгляд, это не самое сильное решение Лейбовиц: хоть она и подчеркнула независимость Елены Зеленской, но полностью ушло ее очарование: в отличие от Ша-Ю-Као, Елена Зеленская — красива. Это была попытка соединить в одном образе директрису Калугину из "Служебного романа", какой она стала после преображения, с той, когда выглядела "синим чулком".

Третий тип реакции – восторг. Как пишут люди на английском в Instagram под парным портретом Зеленских: : "Да благословит Бог эту пару и Украину".

Лично мне гораздо больше, чем фото с обложки Vogue, нравится снимок Елены Зеленской на фоне разрушенной "Мрії" в окружении девушек-военных. Елена Зеленская в этом синем пальто — как символ прекрасной, но не сдавшейся страны, которая успешно противостоит агрессору.

[ + – ] Елена Зеленская на фоне разрушенной Mрії

И совместный снимок Зеленских хорош. Владимир крепко обнимает жену. Считывается, что он – надежен, как муж и как человек.

[ + – ] Чета Зеленских

72-летняя американская фотограф Энни Лейбовиц снимала Джона Леннона и Йоко Оно, Елизавету II с королевской семьей, Обаму и Трампа с женами, Леонардо ди Каприо и еще десятки селебрити мирового калибра. Многие ее фотографии стали историческими. Как, например, обнимающийся голый Леннон с одетой Йоко или смеющаяся Вупи Голдберг в ванной с молоком.

Надо признать, Лейбовиц идет по пятам за историей. Если она оказалась в Киеве – значит здесь творится история. И именно сейчас. В этом Энни можно доверять. А что касается скандалов, то они практически всегда поднимались после ее первых публикаций. Однако скандалы забывались, а ее кадры оставались в истории.

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