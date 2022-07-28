Главред украинского Vogue показал, как Энни Лейбовиц снимала Зеленских

Как настоящий профи Энни работала быстро, четко и максимально эффективно использовала не только свое время, но и учитывала занятость героев съемки.

72-летняя американская фотограф Энни Лейбовиц, запечатлевшая самых известных людей планеты, недавно побывала в Киеве, где снимала президентскую чету: Владимира и Елену Зеленских для американского Vogue. Пока украинцы обсуждают опубликованные кадры, главный редактор Vogue UA Филипп Власов рассказал, как проходили съемки, и показал бэкстейдж.

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По его словам, когда появилась идея пригласить Лейбовиц в Киев, поначалу она показалась сверхсложной.

"Десятки цепочек в мейле, ночные переговоры с командами Энни Лейбовиц и американского Vogue, личная переписка с Анной Винтур, без поддержки которой этот казавшийся слишком амбициозным проект не состоялся бы. Фото Лейбовиц войдут в историю, и мы гордимся своим вкладом в этот исключительно важный проект", – подчеркнул он.

Чтобі попасть в Украину, Энни преодолела очень долгий путь. Сначала это был многочасовой перелет из Нью-Йорка в Варшаву, затем – путешествие в поезде до Киева.

Приехав в украинскую столицу, американка сразу показала, что она профессионал своего дела. Уже в скором времени после прибытия Лейбовиц вместе со своими ассистентами отправилась на осмотр локаций, по дороге проверяя технику и анализируя массу других моментов. При этом Лейбовиц была серьезна и озабоченна, но на ее лице не было страха, когда она видела последствия того, что натворили российские оккупанты. В разговорах Энни не раз отмечала, что восхищается украинцами и их мужеством.

Все, кому посчастливилось общаться с легендой фотографии, отмечают ее коммуникабельность, эмоциональность, чувство юмора и острый ум, благодаря чему она сразу производит позитивное впечатлением и располагает к себе своими человечностью и профессионализмом.

В свои 72 Лейбовиц продолжает совершенствоваться и старается все делать как можно лучше.

"Энни было очень нужно сделать фотоотпечаток душ и персоналий Елены Владимировны и Владимира Александровича, Поэтому их портреты останутся вне времени. На ее фотографиях выразительна каждая деталь. Было невероятно наблюдать, как легенда, профессионал с таким опытом, волнуется перед съемкой, словно впервые. Настолько откровенно и ответственно она отнеслась к этой работе", – отметила стилист Юлия Пелипас.

Перед съемкой Энни пообщалась с первой леди, и женщины очень быстро нашли общий язык. Во время работы Лейбовиц старалась максимально продуктивно использовать время, сделав снимки быстро и четко и оставшись довольной полученным результатом.

Напомним, впервые Лейбовиц заметили в одном из киевских кафе несколько дней назад случайные посетители. Она сидела за столиком и с кем-то разговаривала, не ообращая внимания на заинтересованные взгляды посетителей.