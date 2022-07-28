Головний редактор українського Vogue показав, як Енні Лейбовіц знімала Зеленських

Як справжній профі Енні працювала швидко, чітко та максимально ефективно використовувала не лише свій час, а й враховувала зайнятість героїв зйомки.

72-річна американська фотографка Енні Лейбовіц, яка зняла найвідоміших людей планети, нещодавно побувала в Києві, де знімала президентське подружжя Володимира й Олену Зеленських для американського Vogue. Поки українці обговорюють опубліковані кадри, головний редактор Vogue UA Філіп Власов розповів, як відбулися зйомки, і показав бекстейдж.

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За його словами, коли з'явилася ідея запросити Лейбовіц у Київ, спочатку вона видалася надскладною.

"Десятки ланцюжків у мейлі, нічні переговори з командами Енні Лейбовіц і американського Vogue, особисте листування з Анною Вінтур, без підтримки якої цей проєкт, що здавався надто амбітним, не відбувся б. Фото Лейбовіц увійдуть в історію, і ми пишаємося своїм внеском у цей винятково важливий проєкт", — наголосив він.

Щоб потрапити в Україну, Енні здолала дуже довгий шлях. Спочатку це був багатогодинний переліт із Нью-Йорка у Варшаву, потім подорож у поїзді в Київ.

Приїхавши в українську столицю, американка одразу показала, що вона професіоналка своєї справи. Вже незабаром після прибуття Лейбовіц разом зі своїми помічниками вирушила на огляд локацій, дорогою перевіряючи техніку й аналізуючи безліч інших моментів. При цьому Лейбовіц була серйозна та стурбована, але на її обличчі не було страху, коли вона бачила наслідки того, що наробили російські окупанти. У розмовах Енні неодноразово зазначала, що захоплюється українцями та їхньою мужністю.

Усі, кому пощастило спілкуватися з легендою фотографії, відзначають її комунікабельність, емоційність, почуття гумору та гострий розум, завдяки чому вона відразу справляє позитивне враження та привертає своєю людяністю й професіоналізмом.

У свої 72 Лейбовіц продовжує вдосконалюватися та намагається все робити якнайкраще.

"Енні було дуже потрібно зробити фотовідбиток душ і персоналій Олени Володимирівни та Володимира Олександровича. Тому їхні портрети залишаться поза часом. На її фотографіях виразна кожна деталь. Було неймовірно спостерігати, як легенда, професіоналка з таким досвідом хвилюється перед зйомкою, наче вперше. Настільки відверто та відповідально вона поставилася до цієї роботи", — зазначила стилістка Юлія Пеліпас.

Перед зйомкою Енні поспілкувалася з першою леді, і жінки дуже швидко порозумілися. Під час роботи Лейбовіц намагалася максимально продуктивно використати час, зробивши знімки швидко та чітко й залишившись задоволеною отриманим результатом.

Нагадаємо, вперше Лейбовіц помітили в одному з київських кафе кілька днів тому випадкові відвідувачі. Вона сиділа за столиком і розмовляла з кимось, не звертаючи уваги на зацікавлені погляди відвідувачів.