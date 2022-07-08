Фотографка зі світовим ім'ям Енні Лейбовіц приїхала в Київ (фото)

Фотографка приєдналася до знаменитостей, які раніше вже відвідали Україну, охоплену війною. Серед них — Шон Пенн, Анджеліна Джолі, Адам Сендлер і багато інших.

72-річна американська фотографка Енні Лейбовіц була помічена в київському кафе Zigzag. Про те, що жива легенда за версією Конгресу США перебуває в українській столиці, написала на своїй сторінці у Facebook шеф-редакторка НВ Юлія МакГаффі.

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"Вечір липня, Рейтарська, Київ. За сусіднім столиком сидить Енні Лейбовіц. Нічого додати. А потім один із найкращих вечорів року", — йдеться в підписі до фото, де Лейбовіц сидить за сусіднім столиком у кепці.

Із якою метою легендарна майстриня фото приїхала в Київ, наразі невідомо.

[ + – ] Енні Лейбовіц у кафе Zigzag Фото: Yulia McGuffie/Facebook

Лейбовіц вважається однією з найбільших фотографів сучасності та першою жінкою, яка провела виставку в Національній портретній галереї Вашингтона. Їй позували найбільші політики та зірки шоу-бізнесу. Серед них — подружжя Байденів, Камалла Гарріс, Майкл Джексон, королева Єлизавета II, Мік Джаггер, Мішель Обама, Анджеліна Джолі й інші. Саме Енні, яка співпрацювала з Rolling Stone, Vanity Fair, Vogue, The New York Times і безліччю не менш відомих видань, є авторкою фото голого Джона Леннона, який цілує Йоко Оно в ліжку 1980 року.

Нещодавно в США була перевидана книга "Енні Лейбовіц: портрети 2005-2016". У світовий продаж вона надійде в жовтні цього року.

Нагадаємо, Енні Лейбовіц сфотографувала Джилл Байден для обкладинки Vogue.