Господиня Білого дому: дружина Байдена в об'єктиві Енні Лейбовіц

Перша леді США зізналася, що через статус у них з чоловіком зовсім не вистачає часу на те, щоб просто побути разом.

70-річна перша леді США, дружина 46-го американського президента Джилл Байден зʼявилася на сторінках серпневого номера Vogue USA, а також прикрасила обкладинку журналу. Знімала її легендарна фотографиня Енні Лейбовіц, відома співпрацею з багатьма світовими знаменитостями.

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Джилл постала на обкладинці в темно-синій сукні Oscar de la Renta з квітковим принтом на балконі Білого дому, а позаду неї видніється монумент Вашингтона, 169-метровий памʼятник першому президенту США Джорджу Вашингтону.

Фото: Vogue

У супровідному нарисі Байден розповідає письменнику Джонатану Ван Метер, що вона вражена ініціативами, які хоче реалізувати під час свого перебування на посаді:

"Коли я стала другою леді, а я так багато хотіла зробити і завжди говорила: "Я ніколи не втрачу цю можливість". А тепер у мене є більша платформа, і я кожен день відчуваю, що від жодної зі своїх ідей я не можу і не хочу відмовлятися".

Фото: Энн Лейбовиц/Vogue

На думку Джилл, після того, як її чоловік став президентом, настрій нації змінився.

"Під час кампанії я відчувала сильне занепокоєння з боку людей. Вони були налякані. Зараз, коли я подорожую по країні, мені здається, що люди знову можуть дихати. Я думаю, що це одна з причин, по якій Джо був обраний. Люди хотіли, щоб хтось прийшов і зцілив цю націю, до того ж не тільки від пандемії, як мені здається", — сказала вона.

Місіс Байден зізналася, що в статусі першої леді їй все ж не вистачає деяких свобод, які були доступні раніше. Наприклад, вона не може просто так вийти з чоловіком в ресторан і спокійно посидіти без уваги людей і преси.

"Але ми не можемо просто піти, як раніше. Коли ми жили в Делавері і одружилися, раз на місяць ми просто ходили в місцевий готель типу "ліжко і сніданок", щоб провести романтично час, і поспілкуватися одне з одним. Зараз же ми змушені шукати спосіб вкрасти час одне для одного", — зізналася Джилл, яка нещодавно разом з чоловіком відзначила 44-ту річницю шлюбу.

Фотограф Енн Лейбовіц зуміла показати не тільки діяльну натуру Джилл, а й глибину її почуттів до чоловіка, знявши їх разом у внутрішньому дворику президентської резиденції.

[ + – ] Джо Байден і Джилл у шлюбі вже 44 роки

Джилл — друга дружина Джо Байдена. За чотири роки до зустрічі з нею він втратив в автокатастрофі дружину Нейлію і однорічну дочку Наомі Христину. 18 грудня 1972 року машину, в якій вони їхали за покупкою подарунків на Різдво, збив тягач з причепом. У першому шлюбі у нього народилися сини Бо і Гантер. Нова місіс Байден став чудовою матірʼю для синів свого чоловіка, а також подарувала йому доньку Ешлі.