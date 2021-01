Доктор Джилл Байден. Що відомо про нову першу леді США

Джилл Байден виростила дітей чоловіка від першого шлюбу і подарувала йому доньку.

69-річна Джилл Трейсі Байден, дружина 46-президента США Джо Байдена, дебютувала в Instagram як нова перша леді.

На сторінці flotus (First Lady of the United States) з учорашнього дня з'явилося три записи, на яких опубліковані три відеозаписи. На першій з них місіс Байден представлена як перша леді. На другий вона разом з чоловіком стоїть на порозі Білого дому в день інавгурації, а третє відео — звернення до нації.

Дружина президента дякує американцям за їхній вибір і обіцяє, що з приходом нової адміністрації Америку чекає яскрава сторінка її історії.

Джилл Джейкобс народилася в багатодітній родині в Нью-Джерсі і була старшою з п'яти сестер. До знайомства з майбутнім президентом у неї вже був за плечима невдалий шлюб із колишнім футболістом Біллом Стівенсоном. З Джо її познайомив брат Байдена, Френк, приятель Джилл у коледжі. Дівчина прийшла на "побачення всліпу" і була зачарована "цим джентльменом".

Джозеф — на дев'ять років старший за дружину. За чотири роки до зустрічі з нею він втратив в автокатастрофі дружину Нейлу й однорічну дочку Наомі Христину. 18 грудня 1972 року машину, в якій вони їхали за покупкою подарунків на Різдво, збив тягач із причіпом. У першому шлюбі у нього народилися сини Бо і Хантер. Того трагічного дня хлопчики знаходилися в автомобілі разом з матір'ю та сестрою, проте їм вдалося вижити. У Бо була зламана нога та інші пошкодження, а у Хантера діагностували травми голови.

Трагедія сталася всього через кілька тижнів після обрання Джо до Сенату, і до присяги він пробув у лікарняній палаті Бо. Кілька місяців, проведених з дітьми в госпіталі Байден потім назвав часом, коли його зв'язок із синами став для нього справжнім порятунком та подальшим благословенням.

Пізніше у своїй книзі Байден напише, що в нове життя вони "вступили вчотирьох": сини та він із Джилл, оскільки біля вівтаря поруч із нареченим та нареченою стояли сини Джо. Жінка замінила хлопцям матір і виростила їх як власних синів.

Свій медовий місяць молодята разом з дітьми провели в одній з країн соцтабору — Угорській Народній Республіці. 8 січня 1981 року у них народилася дочка Ешлі.

Джилл Байден — вчителька англійської мови. Вона настільки любила свою роботу, що наприкінці 80 років заявила чоловікові, що навіть якщо він стане президентом, вона не кине викладання. Вона викладала англійську мову, будучи фахівчинею з читання, а також історії емоційно нестабільним студентам. Протягом п'яти років вона також викладала в психіатричній лікарні Rockford Center.

Коли Джо Байден перебрався з Делавера до Вашингтона, будучи сенатором, Джилл Байден почала викладати англійську мову в коледжі Northern Virginia Community College. Після того, коли чоловік став віце-президентом в адміністрації Барака Обами, вона намагалася якомога менше акцентувати увагу на тому, що є "другою леді США", а охоронців просила одягатися непомітно, щоб не привертати увагу її колег та учнів.

За роки кар'єри жінка захистила два ступені магістра, а потім — докторську ступінь в галузі освіти в Університеті Делавера в 2007 році. Щоправда, за наукову роботу її розкритикували — американський журналіст National Review Кайл Сміт назвав працю Джилл "сміттям" і "неохайною, погано написаною, неакадемічною".

Вона бере активну участь в діяльності фондів із боротьби з раком, а також організацій, які займаються допомогою сім'ям військовослужбовців. Це пов'язано зокрема і з історією її родини. Старший син Байдена Бо, який частину кар'єри провів на військовій службі, помер від раку мозку в 2015 році. Йому було 46 років.

Бо Байден з батьком. Фото: Сплетник

До речі, Джилл не завжди підтримувала президентські амбіції чоловіка, який ще в 1988 намагався стати кандидатом на головне крісло країни. Однак з часом вона змінила свою позицію і під час останньої передвиборної кампанії показала себе не тільки як вірна соратниця й дружина, але і як захисниця. Причому цю жінку не раз доводилося буквально фізично захищати чоловіка від загроз з боку.

Так, в лютому минулого року в Нью-Гемпширі чоловік спробував перейти огороджену територію біля Джо Байдена. За одну мить Джилл Байден підійшла до нього ззаду, розвернула його та відштовхнула. Через місяць в Лос-Анджелесі вона аналогічним чином заблокувала одного протестувальника, потім другого, який штурмував сцену, де виступав її чоловік.

Джилл також брала активну участь у процесі відбору кандидатури на роль віце-президента, унаслідок якого було обрано Камалу Гарріс.

Після інавгурації Джо Байдена його 69-річна дружина Джилл стала першою жінкою з часів Барбари Буш, яка обіймала посади як другої, так і першої леді США, а також першої в історії країни італійсько-американської першої леді.

Як відомо, 20 січня під час церемонії інавгурації Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США.