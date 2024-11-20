Олена Зеленська обмінялася подарунками з Папою Римським (фото)

На зустрічі перша леді зʼявилася в повністю чорному образі, контрастуючи з Папою Римським, який традиційно був у світлому вбранні. Вони потиснули одне одному руки та обмінялися подарунками напередодні Різдва.

Олена Зеленська зустрілася з Папою Римським Франциском, нагадавши про війну в Україні. Про це перша леді розповіла в соцмережах, показавши фото зустрічі.

20 листопада відзначається Всесвітній день дитини та 1001-й день повномасштабної війни в Україні. Олена Зеленська наголосила, що протягом цього часу росіяни вбили в Україні 592 дитини.

"За ці дні Росія запустила по мирних українських містах понад 10 тисяч ракет і понад 20 тисяч дронів, несучи руйнацію та смерть. Кожного дня, кожної ночі в моїй країні лунають сирени та вибухи. Росія і путінський режим щодня вбивають і катують мирних українців", — зазначила дружина українського президента.

Про це Олена Зеленська говорила під час особистої аудієнції з Папою Римським Франциском у Ватикані 20 листопада.

"Його позиція як глобального духовного лідера надзвичайно важлива. Подякувала Його Святості за молитви заради миру для України, до яких він також закликає вірян", — написала перша леді.

На зустрічі Олена Зеленська зʼявилася в повністю чорному образі, контрастуючи з Папою Римським, який традиційно був у світлому вбранні. Вони потиснули одне одному руки.

Олена Зеленська та Папа Римський

Також дружина Володимира Зеленського зазначила, що Україна цінує участь Святого Престолу в процесі звільнення наших військовополонених та повернення українських дітей.

Окрім діалогів, відбувся й обмін подарунками.

"Напередодні Різдва передала Його Святості від України тарілку "Святий Миколай", прикрашену ручним розписом, натхненним буковинськими іконами на склі. З надією, що мир та безпека для українців нарешті запанують не лише в наших побажаннях, а й у реальності", — розповіла перша леді.

Нагадаємо, ким Олена Зеленська мріяла стати в дитинстві.

Також Фокус писав про образ Олени Зеленської у Словенії.