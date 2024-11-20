Елена Зеленская обменялась подарками с Папой Римским (фото)

На встрече первая леди появилась в полностью черном образе, контрастируя с Папой Римским, который традиционно был в светлом наряде. Они пожали друг другу руки и обменялись подарками в преддверии Рождества.

Елена Зеленская встретилась с Папой Римским Франциском, напомнив о войне в Украине. Об этом первая леди рассказала в соцсетях, показав фото встречи.

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка и 1001-й день полномасштабной войны в Украине. Елена Зеленская отметила, что в течение этого времени россияне убили в Украине 592 ребенка.

"За эти дни Россия запустила по мирным украинским городам более 10 тысяч ракет и более 20 тысяч дронов, неся разрушение и смерть. Каждый день, каждую ночь в моей стране звучат сирены и взрывы. Россия и путинский режим ежедневно убивают и пытают мирных украинцев", — отметила жена украинского президента.

Об этом Елена Зеленская говорила во время личной аудиенции с Папой Римским Франциском в Ватикане 20 ноября.

"Его позиция как глобального духовного лидера чрезвычайно важна. Поблагодарила Его Святейшество за молитвы ради мира для Украины, к которым он также призывает верующих", — написала первая леди.

На встрече Елена Зеленская появилась в полностью черном образе, контрастируя с Папой Римским, который традиционно был в светлом наряде. Они пожали друг другу руки.

Елена Зеленская и Папа Римский

Также жена Владимира Зеленского отметила, что Украина ценит участие Святого Престола в процессе освобождения наших военнопленных и возвращения украинских детей.

Кроме диалогов, состоялся и обмен подарками.

"Накануне Рождества передала Его Святейшеству от Украины тарелку "Святой Николай", украшенную ручной росписью, вдохновленной буковинскими иконами на стекле. С надеждой, что мир и безопасность для украинцев наконец воцарятся не только в наших пожеланиях, но и в реальности", — рассказала первая леди.

Напомним, кем Елена Зеленская мечтала стать в детстве.

Также Фокус писал об образе Елены Зеленской в Словении.