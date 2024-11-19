Белая ажурная блуза и черные брюки: стилист ответила, что думает об образе Елены Зеленской в Словении
Сейчас Елена Зеленская находится с рабочим визитом в Словении. За это время первая леди Украины уже успела продемонстрировать несколько стильных образов.
Супруга президента Украины Владимира Зеленского, Елена Зеленская уже несколько дней находится в рабочей поездке. На этот раз первая леди побывала в Словении. Фотографиями из поездки она поделилась у себя на официальных каналах в социальных сетях.
Так в рамках программы Елена Зеленская посетила субботнюю школу для детей, которая функционирует в столице Словении Любляне. Там она встретилась с учителями, учениками украинской субботней школы и вынужденными переселенцами из Украины.
Для встречи первая леди Украины выбрала белую ажурную вышиванку и черные брюки палаццо. Волосы на этот раз Елена Зеленская подобрала в пучок и надела акцентированные серьги.
Специально для Фокса персональный стилист Яна Ткаченко проанализировала образ Елены Зеленской, который она выбрала для этого визита. На этот раз, по ее мнению, первая леди выбрала довольно сдержанный, но в то же время современный образ.
"Елена Зеленская демонстрирует утонченный, одновременно современный образ. Главный акцент — белая блузка с ажурной вышивкой, которая создает нежность и легкость. Объемные рукава добавляют модного силуэта, а большой воротник с перфорацией напоминает стиль викторианской эпохи. Черные широкие брюки уравновешивают образ, делая его сдержанным и элегантным. Лаконичные серьги с акцентным зеленым камнем завершают ансамбль, добавляя утонченного акцента", — отметила стилист.
Напомним, ранее мы писали, что Елена Зеленская рассказала, кем мечтала стать в детстве.
Кроме этого, Фокус писал, что стилист раскритиковала черный костюм в котором Елена Зеленская прибыла в США.