Белая ажурная блуза и черные брюки: стилист ответила, что думает об образе Елены Зеленской в Словении

Сейчас Елена Зеленская находится с рабочим визитом в Словении. За это время первая леди Украины уже успела продемонстрировать несколько стильных образов.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского, Елена Зеленская уже несколько дней находится в рабочей поездке. На этот раз первая леди побывала в Словении. Фотографиями из поездки она поделилась у себя на официальных каналах в социальных сетях.

Так в рамках программы Елена Зеленская посетила субботнюю школу для детей, которая функционирует в столице Словении Любляне. Там она встретилась с учителями, учениками украинской субботней школы и вынужденными переселенцами из Украины.

Для встречи первая леди Украины выбрала белую ажурную вышиванку и черные брюки палаццо. Волосы на этот раз Елена Зеленская подобрала в пучок и надела акцентированные серьги.

Елена Зеленская Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Специально для Фокса персональный стилист Яна Ткаченко проанализировала образ Елены Зеленской, который она выбрала для этого визита. На этот раз, по ее мнению, первая леди выбрала довольно сдержанный, но в то же время современный образ.

"Елена Зеленская демонстрирует утонченный, одновременно современный образ. Главный акцент — белая блузка с ажурной вышивкой, которая создает нежность и легкость. Объемные рукава добавляют модного силуэта, а большой воротник с перфорацией напоминает стиль викторианской эпохи. Черные широкие брюки уравновешивают образ, делая его сдержанным и элегантным. Лаконичные серьги с акцентным зеленым камнем завершают ансамбль, добавляя утонченного акцента", — отметила стилист.

Елена Зеленская Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Напомним, ранее мы писали, что Елена Зеленская рассказала, кем мечтала стать в детстве.

Кроме этого, Фокус писал, что стилист раскритиковала черный костюм в котором Елена Зеленская прибыла в США.