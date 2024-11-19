Біла ажурна блуза та чорні штани: стилістка відповіла, що думає про образ Олени Зеленської в Словенії

Нині Олена Зеленська перебуває з робочим візитом у Словенії. За цей час перша леді України вже встигла продемонструвати кілька стильних образів.

Дружина президента України Володимира Зеленського пані Олена Зеленська вже кілька днів перебуває в робочій поїздці. Цього разу перша леді побувала у Словенії. Світлинами з поїздки вона поділилася у себе на офіційних каналах в соціальних мережах.

Так у межах програми Олена Зеленська відвідала суботню школу для дітей, яка функціонує в столиці Словенії Любляні. Там вона зустрілася з учителями, учнями української суботньої школи та вимушеними переселенцями з України.

Для зустрічі перша леді України обрала білу ажурну вишиванку та чорні штани палаццо. Волосся цього разу Олена Зеленська підібрала в пучок та одягла акценті сережки.

Олена Зеленська Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Спеціально для Фокусу персональна стилістка Яна Ткаченко проаналізувала образ Олени Зеленської, який вона обрала для цього візиту. Цього разу, на її думку, перша леді обрала доволі стриманий, але в цей час сучасний образ.

"Олена Зеленська демонструє витончений, водночас сучасний образ. Головний акцент – біла блузка з ажурною вишивкою, яка створює ніжність і легкість. Об’ємні рукави додають модного силуету, а великий комір з перфорацією нагадує стиль вікторіанської епохи. Чорні широкі штани врівноважують образ, роблячи його стриманим та елегантним. Лаконічні сережки з акцентним зеленим каменем завершують ансамбль, додаючи витонченого акценту", — зазначила стилістка.

Олена Зеленська Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Зеленська розповіла, ким мріяла стати у дитинстві.

Крім цього, Фокус писав, що стилістка розкритикувала чорний костюм, в якому Олена Зеленська прибула в США.