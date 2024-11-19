Біла ажурна блуза та чорні штани: стилістка відповіла, що думає про образ Олени Зеленської в Словенії
Нині Олена Зеленська перебуває з робочим візитом у Словенії. За цей час перша леді України вже встигла продемонструвати кілька стильних образів.
Дружина президента України Володимира Зеленського пані Олена Зеленська вже кілька днів перебуває в робочій поїздці. Цього разу перша леді побувала у Словенії. Світлинами з поїздки вона поділилася у себе на офіційних каналах в соціальних мережах.
Так у межах програми Олена Зеленська відвідала суботню школу для дітей, яка функціонує в столиці Словенії Любляні. Там вона зустрілася з учителями, учнями української суботньої школи та вимушеними переселенцями з України.
Для зустрічі перша леді України обрала білу ажурну вишиванку та чорні штани палаццо. Волосся цього разу Олена Зеленська підібрала в пучок та одягла акценті сережки.
Спеціально для Фокусу персональна стилістка Яна Ткаченко проаналізувала образ Олени Зеленської, який вона обрала для цього візиту. Цього разу, на її думку, перша леді обрала доволі стриманий, але в цей час сучасний образ.
"Олена Зеленська демонструє витончений, водночас сучасний образ. Головний акцент – біла блузка з ажурною вишивкою, яка створює ніжність і легкість. Об’ємні рукави додають модного силуету, а великий комір з перфорацією нагадує стиль вікторіанської епохи. Чорні широкі штани врівноважують образ, роблячи його стриманим та елегантним. Лаконічні сережки з акцентним зеленим каменем завершують ансамбль, додаючи витонченого акценту", — зазначила стилістка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Зеленська розповіла, ким мріяла стати у дитинстві.
Крім цього, Фокус писав, що стилістка розкритикувала чорний костюм, в якому Олена Зеленська прибула в США.