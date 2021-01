Доктор Джилл Байден. Что известно о новой первой леди США

Джилл Байден вырастила детей мужа от первого брака и подарила ему дочь.

69-летняя Джилл Трейси Байден, супруга 46-президента США Джо Байдена, дебютировала в Instagram в качестве новой первой леди.

На странице flotus (First Lady of the United States) со вчерашнего дня появилось три записи, на которых опубликованы три видеозаписи. На первой из них миссис Байден представлена как первая леди. На второй она вместе с супругом стоит на пороге Белого дома в день инаугурации, а третье видео – обращение к нации.

Жена президента благодарит американцев за их выбор и обещает, что с приходом новой администрации Америку ждет яркая глава в ее истории.

[ + – ]

Джилл Джейкобс родилась в многодетной семье в Нью-Джерси и была старшей из пяти сестер. До знакомства с будущим президентом у нее уже был за плечами неудачный брак с бывшим футболистом Биллом Стивенсоном. С Джо ее познакомил брат Байдена, Фрэнк, приятель Джилл по колледжу. Девушка пришла на "свидание вслепую" и была очарована "этим джентльменом".

Джозеф – на девять лет старше жены. За четыре года до встречи с ней он потерял в автокатастрофе жену Нейлию и годовалую дочь Наоми Кристину. 18 декабря 1972 года машину, в которой они ехали за покупкой подарков на Рождество, сбил тягач с прицепом. В первом браке у него родились также сыновья Бо и Хантер. В тот трагический день мальчики находились в автомобиле вместе с матерью и сестрой, однако им удалось выжить. У Бо была сломана нога и другие повреждения, а у Хантера диагностировали травмы головы.

[ + – ]

Трагедия произошла всего через несколько недель после избрания Джо в Сенат, и к присяге он был приведен в больничной палате Бо. несколько месяцев, проведенных с детьми в госпитале Байден потом назвал временем, когда его связь с сыновьями стала для него настоящим спасением дальнейшим благословением.

Позже в своей книге Байден напишет, что в новую жизнь они "вступили вчетвером": сыновья и он с Джилл, поскольку у алтаря рядом с женихом и невестой стояли сыновья Джо. Женщина заменила парням мать и вырастила их как собственных сыновей.

[ + – ]

Свой медовый месяц молодожены вместе с детьми провели в одной из стран соцлагеря – Венгерской Народной Республике. 8 января1981 года у них родилась дочь Эшли.

[ + – ]

Джилл Байден – учитель английского языка. Она настолько любила свою работу, что в конце 80-ых годов заявила мужу, что даже если он станет президентом, она не бросит преподавание. Она преподавала английский язык, выступая в качестве специалиста по чтению, а также историю эмоционально нестабильным студентам. В течение пяти лет она также преподавала в психиатрической больнице Rockford Center.

Когда Джо Байден перебрался из Делавэра в Вашингтон, будучи сенатором, Джилл Байден стала преподавать английский язык в колледже Northern Virginia Community College. После того, как муж стал вице-президентом в администрации Барака Обамы, она старалась как можно меньше акцентировать внимание на том, что является "второй леди США", а охранников просила одеваться незаметно, чтобы не привлекать внимание ее коллег и учеников.

За годы карьеры женщина защитила две степени магистра, а затем – докторскую степень в области образования в Университете Делавэра в 2007 году. Правда, за научную работу ее раскритиковали — американский журналист National Review Кайл Смит назвал труд Джилл "мусором" и "неряшливой, плохо написанной, неакадемической".

Она активно участвует в деятельности фондов по борьбе с раком, а также организаций, которые занимаются помощью семьям военнослужащих. Это связано в том числе и с историей ее семьи. Старший сын Байдена Бо, который часть карьеры провел на военной службе, умер от рака мозга в 2015 году. Ему было 46 лет.

[ + – ] Бо Байден с отцом. Фото: Сплетник

Кстати, Джилл не всегда поддерживала президентские амбиции супруга, который еще в 1988 пытался стать кандидатом на главное кресло страны. Однако со временем она изменила свою позицию и в последней предвыборной кампании показала себя не только как верный соратник и жена, но и как защитница. Причем этой женщине не раз доводилось буквально физически ограждать мужа от угроз со стороны.

[ + – ]

Так, в феврале прошлого года в Нью-Гэмпшире мужчина попытался перейти огражденную территорию возле Джо Байдена. В мгновение ока Джилл Байден подошла нему сзади, развернула его и оттолкнула. Месяц спустя в Лос-Анджелесе она аналогичным образом заблокировала одного протестующего, затем второго, который штурмовал сцену, где выступал ее супруг.

Джилл также принимала активное участие в процессе отбора кандидатуры на роль вице-президента, в результате которого была выбрана Камала Харрис.

[ + – ]

После инаугурации Джо Байдена его 69-летняя супруга Джилл стала первой женщиной со времен Барбары Буш, кто занимал должности как второй, так и первой леди США, а также первой в истории страны итальяно-американской первой леди.

Как известно, 20 января во время церемонии инаугурации Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США.