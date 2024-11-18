Байден разрешил Украине бить ракетами дальностью до 300 км по РФ, — Боррель

Глава дипломатии ЕС отметил, что не знает, почему Джо Байден дал разрешение на удары вглубь РФ сейчас, а не до выборов президента в США. Жозеп Боррель подчеркнул, что всегда считал это решение разумным.

Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине бить вглубь территории РФ ракетами с радиусом действия до 300 км. Главы министерств иностранных дел Европейского Союза. обсуждали это решение на встрече 18 ноября. Об этом верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал на пресс-конференции после мероприятия.

Журналистка спросила Жозепа Борреля, почему, по его мнению, Джо Байден позволил использовать американское оружие для ударов по российской территории именно после победы Трампа. Глава европейской дипломатии ответил, что не знает, почему это решение приняли только после президентских выборов в США, и считает этот шаг разумным.

"Администрация Байдена разрешила использовать оружие дальностью до 300 км для ударов вглубь территории России. Радиус 300 км — это не так много, это не очень длинное расстояние и не слишком глубоко внутрь страны. Почему они приняли такое решение сейчас, а не до выборов — я не знаю. Конечно, мы обсуждали это, и я повторю то, что говорил много раз до этого. Я считаю, это разумно: поставлять оружие не просто, чтобы останавливать снаряды, но и чтобы бороться с теми, кто их выпускает", — ответил Боррель.

Дипломат также отметил, что министры иностранных дел ЕС не имеют общей точки зрения относительно отмены ограничений на удары западным оружием по территории России. Боррель отметил, что это решение каждая из стран принимает отдельно и самостоятельно.

Напомним, 17 ноября The New York Times писали, что Байден разрешил Украине бить ракетами ATACMS вглубь территории РФ. В Белом доме и в Офисе президента Украины на эти заявления не отреагировали.

18 ноября СМИ сообщали, что Байден разрешил Украине использовать ATACMS только для ударов по Курской области, чтобы дать Северной Корее сигнал не отправлять в Россию дополнительные войска.

Также на разрешение бить ракетами ATACMS вглубь территории РФ 18 ноября отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это решение является "качественно новым витком напряженности".