Байден дозволив Україні бити ракетами дальністю до 300 км по РФ, — Боррель

Голова дипломатії ЄС зазначив, що не знає, чому Джо Байден дав дозвіл на удари вглиб РФ зараз, а не до виборів президента у США. Жозеп Боррель наголосив, що завжди вважав це рішення розумним.

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні бити вглиб території РФ ракетами з радіусом дії до 300 км. Голови міністерств закордонних справ Європейського Союзу. обговорювали це рішення на зустрічі 18 листопада. Про це верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель сказав на пресконференції після заходу.

Журналістка запитала Жозепа Борреля, чому, на його думку, Джо Байден дозволив використовувати американську зброю для ударів по російській території саме після перемоги Трампа. Голова європейської дипломатії відповів, що не знає, чому це рішення ухвалили лише після президентських виборів у США, та вважає цей крок розумним.

"Адміністрація Байдена дозволила використовувати зброю дальністю до 300 км для ударів вглиб території Росії. Радіус 300 км — це не так багато, це не дуже довга відстань і не надто глибоко всередину країни. Чому вони ухвалили таке рішення зараз, а не до виборів — я не знаю. Звичайно, ми обговорювали це, і я повторю те, що казав багато разів до цього. Я вважаю, це розумно: постачати зброю не просто, щоб зупиняти снаряди, а й щоб боротися з тими, хто їх випускає", — відповів Боррель.

Дипломат також зазначив, що міністри закордонних справ ЄС не мають спільного погляду щодо скасування обмежень на удари західною зброєю по території Росії. Боррель зазначив, що це рішення кожна з країн ухвалює окремо й самостійно.

Нагадаємо, 17 листопада The New York Times писали, що Байден дозволив Україні бити ракетами ATACMS вглиб території РФ. У Білому домі та в Офісі президента України на ці заяви не відреагували.

18 листопада ЗМІ повідомляли, що Байден дозволив Україні використовувати ATACMS лише для ударів по Курській області, щоб дати Північній Кореї сигнал не відправляти до Росії додаткові війська.

Також на дозвіл бити ракетами ATACMS вглиб території РФ 18 листопада відреагували в Кремлі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це рішення є "якісно новим витком напруженості".