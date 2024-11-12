Украина и РФ могут провести переговоры до инаугурации Трампа, — президент Финляндии

Стубб назвал 4 предпосылки мира в Украине. К ним относятся территория, гарантии безопасности, справедливость и реконструкция.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что говорил по телефону с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, и разговор показал, что Трампа нужно воспринимать серьезно, когда он говорит о войне в Украине. Он также уверен, что РФ и Украина могут провести переговоры до инаугурации Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV.

"Мы в Европе и остальном мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен на то, чтобы поскорее достичь мирного соглашения. Есть окно возможностей для этих переговоров между выборами и днем инаугурации", — сказал Стубб.

Выступая на климатическом саммите COP29 в Баку, Азербайджан, Стубб назвал 4 предпосылки мира в Украине. К ним относятся территория, гарантии безопасности, справедливость и реконструкция.

"Для Финляндии полномасштабная агрессия России стала тревожным звоночком, который побудил к быстрому шагу к присоединению к Организации Североатлантического договора в прошлом году. Ее граница с Россией превышает 1 300 километров (800 миль) и сейчас составляет более половины восточного фланга НАТО", — отмечает издание.

Напомним, что 12 ноября стали известны результаты соцопроса Киевского международного института социологии относительно готовности к территориальным уступкам. Он показал, что большинство опрошенных не готовы уступать РФ территории.