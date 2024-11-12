Україна і РФ можуть провести переговори до інавгурації Трампа, — президент Фінляндії

Стубб назвав 4 передумови миру в Україні. До них відносяться територія, гарантії безпеки, справедливість і реконструкція.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що говорив телефоном із новообраним президентом США Дональдом Трампом, і розмова показала, що Трампа потрібно сприймати серйозно, коли він говорить про війну в Україні. Він також впевнений, що РФ і Україна можуть провести переговори до інавгурації Дональда Трампа. Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg TV.

"Ми в Європі та решті світу повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований на те, щоб скоріше досягти мирної угоди. Є вікно можливостей для цих переговорів між виборами та днем ​​інавгурації", — сказав Стубб.

Виступаючи на кліматичному саміті COP29 у Баку, Азербайджан, Стубб назвав 4 передумови миру в Україні. До них відносяться територія, гарантії безпеки, справедливість і реконструкція.

"Для Фінляндії повномасштабна агресія Росії стала тривожним дзвіночком, який спонукав до швидкого кроку до приєднання до Організації Північноатлантичного договору минулого року. Її кордон з Росією перевищує 1300 кілометрів (800 миль) і зараз становить більше половини східного флангу НАТО", — зазначає видання.

Нагадаємо, що 12 листопада стали відомі результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології щодо готовності до територіальних поступок. Воно показало, що більшість опитаних не готові поступатися РФ територіями.