Хозяйка Белого дома: жена Байдена в объективе Энни Лейбовиц

Первая леди США призналась, что из-за статуса у них с мужем совершенно не хватает времени на то, чтобы просто побыть вместе

70-летняя первая леди США, жена 46-го американского президента Джилл Байден появилась на страницах августовского номера Vogue USA, а также украсила обложку журнала. Снимала ее легендарный фотограф Энни Лейбовиц, известная сотрудничеством со многими мировыми знаменитостями.

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Джилл предстала на обложке в темно-синем платье Oscar de la Renta с цветочным принтом на балконе Белого дома, а позади нее виднеется монумент Вашингтона, 169-метровый памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Фото: Vogue

В сопроводительном очерке Байден рассказывает писателю Джонатану Ван Метеру, что она потрясена инициативами, которые хочет реализовать во время своего пребывания в должности:

"Когда я стала второй леди, а я так много хотела сделать и всегда говорила: "Я никогда не упущу эту возможность". А теперь у меня есть более крупная платформа, и я каждый день чувствую, что ни от одной из своих идей я не могу и не хочу отказываться".

Фото: Энн Лейбовиц/Vogue

По мнению Джилл, после того, как ее муж стал президентом, настроение нации изменилось.

"Во время кампании я чувствовала сильное беспокойство со стороны людей. Они были напуганы. Сейчас, когда я путешествую по стране, мне кажется, что люди снова могут дышать. Я думаю, что это одна из причин, по которой Джо был избран. Люди хотели, чтобы кто-то пришел и исцелил эту нацию, причем не только от пандемии, которую, как мне кажется", – сказала она.

Миссис Байден призналась, что в статусе первой леди ей все же не хватает некоторых свобод, которые были доступны ранее. Например, она не может просто так выйти с мужем в ресторан и спокойно посидеть без внимания людей и прессы.

"Но мы не можем просто пойти, как раньше. Когда мы жили в Делавэре и поженились, раз в месяц мы просто ходили в местный отель типа "кровать и завтрак", чтобы провести романтическое время, и пообщаться друг с другом. Сейчас же мы вынуждены искать способ украсть время друг для друга", – призналась Джилл, которая недавно вместе с мужем отметила 44-ую годовщину брака.

Фотограф Энн Лейбовиц сумела показать не только деятельную натуру Джилл, но и глубину ее чувств к супругу, сняв их вместе во внутреннем дворике президентской резиденции.

[ + – ] Джо Байден и Джилл в браке уже 44 года

Джилл – вторая жена Джо Байдена. За четыре года до встречи с ней он потерял в автокатастрофе жену Нейлию и годовалую дочь Наоми Кристину. 18 декабря 1972 года машину, в которой они ехали за покупкой подарков на Рождество, сбил тягач с прицепом. В первом браке у него родились также сыновья Бо и Хантер. Новая миссис Байден стал отличной матерью для сыновей своего мужа, а также подарила ему дочь Эшли.