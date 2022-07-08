Фотограф с мировым именем Эмми Лейбовиц приехала в Киев (фото)

Фотограф присоединилась к знаменитостям, которые ранее уже посетили Украину, охваченную войной. Среди них – Шон Пенн, Анджелина Джоли, Адам Сендлер и многие другие.

72-летняя американский фотограф Энни Лейбовиц была замечена в киевском кафе Zigzag. О том, что Живая Легенда по версии Конгресса США находится в украинской столице, написала на своей странице в Facebook шеф-редактор НВ Юлия МакГаффи.

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"Вечер июля, Рейтарская, Киев. За соседним столиком сидит Эни Лейбовиц. Нечего добавить. А потом один из лучших вечеров года", – говорится в подписи к фото, где Лейбовиц силит за соседним столиком в кепке.

С какой целью легендарный мастер фото приехала в Киев, пока неизвестно.

[ + – ] Энни лейбовиц в кафе Zigzag Фото: Yulia McGuffie/Facebook

Лейбовиц считается одним из величайших фотографов современности и первой женщиной, которая провела выставку в Национальной портретной галерее Вашингтона. Ей позировали величайшие политики и звезды шоу-бизнеса. Среди них – чета Байденов, Камалла Харрис, Майкл Джексон, королева Елизавета II, Мик Джаггер, Мишель Обама, Анджелина Джоли и другие. Именно Энн, сотрудничавшая с Rolling Stone, Vanity Fair, Vogue, The New York Times и мнодеством не менее известных изданий, является автором фото голого Джона Леннона, целующего Йоко Оно в постели в 1980 году.

Совсем недавно в США была переиздана книга "Энни Лейбовиц: портреты 2005-20016". Во всемирную продажу она поступит в октябре этого года.

Напомним, Энни Лейбовиц сфотографировала Лжилл Байден для обложки Vogue.