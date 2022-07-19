Символ Украины. Почему Руслана Писанка олицетворяет нашу страну

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Прискорбная весть из Германии — умерла на 57 году жизни Руслана Писанка — яркая украинская актриса и телеведущая — одна из современных символов Украины. В Германию Писанка перебралась после начала войны.

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Если мы берем три женских основных типа Украины (понятно, по системе вертикали плюс горизонтали): Роксолана — Лесная Мавка — Катерина, то Руслана принадлежала к Мавкам – магичным, искристым, великодушным. Неспроста она играла в самом своем известном фильме "Огнем и мечом" (1999) ведьму Горпину, подружку неуправляемого казака Богуна – и ее переливчатый смех и могучие женские формы навсегда врезались в память.

Но мне вспоминается история с ее приглашением на НТВ в 2003 году в телепрограмму "Страна Советов" с Львом Новоженовым. Они просто встречали гостей и болтали о том о сем, советовались по разным поводам, типа "С добрым утром".

Лев – мэтр российского ТВ и советской юмористики, она — молодая экспрессивная украинская актриса, королева прогноза погоды. По-видимому, учитывая название передачи, это была последняя попытка (уже покалеченных Путиным НТВ-шников) мирно объединить Россию и Украину в одном формате, в одной программе.

Однако сделать "микс" из Новоженова и Писанки не получилось. Он — остроумный, ехидный, с вечной фигой в кармане пиджака. Она — крупная, прямолинейная (не без хитринки), ярко одетая, душевная, часто отвергающая полутона в разговоре.

Он смотрел на нее, когда она не въезжала в нюансы, с легким презрением, а она на него с высоты своего роста — как на некоторое недоразумение. Руслана — чрезмерная, выходящая за рамки. Лев — делящий все на миллион — своей иронией. Символом этой попытки ее "обужить", "ограничить" — был неизменный корсет Русланы. И символически Россия всячески хотела как-то "прикорсетить" Украину – слишком прагматичную, своевольную и чрезмерную, как им казалось. А как только давление усиливалось — вспыхивали Майданы.

[ + – ] В преддверии Оранжевой революции Руслана Писанка и Лев Новоженов вели программу "Страна Советов" на российском НТВ [ + – ] В последнее время Руслана Писанка работала на телеканале "1+1"

Программа "Страна Советов" просущствоавала всего полтора года — до августа 2004. А в ноябре того же года уже бушевала Оранжевая революция. Потом Евромайдан-2014, Крым, Донбасс и теперь уже — полномасштабная война. Прослеживается явная закономерность.

В начале нулевых я сделал репортаж, опрашивая киевлян на рынках, в метро, на улицах — поменялись ли каноны красоты из-за Русланы Писанки? Народ сказал: нет, давно так было, просто Руся зафиксирововала эти формы на ТВ как положительные. Это через двадцать лет появится понятие "бодипозитив". Репортаж так и назывался — "Красота по-украински".

Царствие небесное Руслане. Ее образ Украины останется навсегда.

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