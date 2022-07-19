"Один народ", которого никогда не было. Почему русская нация — это фейк

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Российская пропагандистская машина продвигает доктрину, согласно которой "мы один народ". В их понимании даже те, кто этнически происходит с территории Украины, но считает себя частью "великой русской культуры", разделяет ценности "русского мира" и выступает "за союз братских народов", является составной частью единого тела империи, сражающейся с Западом за воссоединение разделенного народа. Поэтому все без исключения относящиеся к украинской нации подлежат уничтожению, как "нацисты". Именно такой вывод следует из их риторики и, самое главное, из их действий.

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"Малороссы", "новороссы" и прочие " "россы" в интерпретации России — есть составная часть "русского мира". Однако причисление человека к украинской нации не только выделяет его из состава такого мира, но прямо исключает существование самой русской идентичности в ее имперском смысле, поскольку "русской нации" нет и никогда не было — это не более чем исторический фейк.

Русская идентичность — это имперская идентичность, которая во времена правления Романовых основывалась преимущественно на православии, а после революции 1917 года получила новый мощнейший и гораздо более универсальный концепт в виде "мирового коммунизма", позволивший не только воссоздать, но даже значительно расширить границы империи.

По мере деидеологизации советского режима, завершившегося полным крахом проекта СССР, следующая реинкарнация империи неизбежно должна была прийти к поиску новой идеологии, одновременно отличающейся как от интернациональной, но изжившей себя идеи мирового коммунизма, так и от еще более интернациональной, но явно непосильной с точки зрения претензий на какое-то пристойное место в иерархии мирового капитализма системе ценностей Запада, лежащих в его, т. е. капитализма, основе. При этом, не отрицая сам капитализм, как это делал Советский Союз, активно торгуя с ним сырьем и энергоносителями, но плотно отгородившись от его базовых ценностей.

Не удивительно, что этой "новой идеологией" стал покрытый плесенью великорусский национализм, который выволокли из темного чулана истории, слегка очистили от вековой пыли и снабдили георгиевскими лентами.

Сделали это для того, чтобы при полнейшем сходстве великорусского национализма с обыкновенным фашизмом создавать иллюзию борьбы с "нациками", "нацистами", т. е. с теми, кто противостоит русскому фашизму или просто не хочет назад в империю. Т. е. борьбы со всеми украинцами. Создавать иллюзию, насаждая культ силы и дальнейшую экспансию империи на Запад. Пока на Запад!

А вообще, весь этот показушный "антифашизм русского мира", наверное, и есть самая лучшая демонстрация пословицы "Громче всех "держи вора" кричит сам вор!"

Украина — это, с некоторым историческим опозданием, определившаяся часть европейской цивилизации, в то время как "русский мир" — это цивилизационное уродство, болезнь на теле цивилизации Запада, которая стремится распространиться на очень значительную часть ее тела, в первую очередь — на славянские народы. Украина этой заразой уже переболела и сейчас возвращается в исходное, здоровое цивилизационное состояние.

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