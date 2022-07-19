Символ України. Чому Руслана Писанка уособлює нашу країну

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Сумна звістка з Німеччини — померла на 57 році життя Руслана Писанка — яскрава українська актриса та телеведуча — одна із сучасних символів України. До Німеччини Писанка перебралася після початку війни.

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Якщо ми беремо три жіночі основні типи України (зрозуміло, за системою вертикалі плюс горизонталі): Роксолана — Лісова Мавка — Катерина, то Руслана належала до Мавок — магічних, іскристих, великодушних. Недарма вона грала у найвідомішому фільмі "Вогнем і мечем" (1999) відьму Горпину, подружку некерованого козака Богуна — і її переливчастий сміх і могутні жіночі форми назавжди врізалися в пам'ять.

Але мені згадується історія з її запрошенням на НТВ 2003 року в телепрограму "Страна Советов" із Львом Новоженовим. Вони просто зустрічали гостей і говорили про те про се, радилися з різних приводів, типу "Доброго ранку".

Лев — метр російського ТБ та радянської гумористики, вона — молода експресивна українська актриса, королева прогнозу погоди. Очевидно, з огляду на назву передачі, це була остання спроба (вже покалічених Путіним НТВ-шників) мирно об'єднати Росію та Україну в одному форматі, в одній програмі.

Проте зробити "мікс" із Новоженова та Писанки не вдалося. Він — дотепний, єхидний, з вічною дулею в кишені піджака. Вона — велика, прямолінійна (не без хитринки), яскраво одягнена, душевна, яка часто відкидає півтони в розмові.

Він дивився на неї, коли вона не в'їжджала в нюанси, з легкою зневагою, а вона на нього з висоти свого росту — як на якесь непорозуміння. Руслана — надмірна, виходить за межі. Лев — ділить все на мільйон, своєю іронією. Символом цієї спроби її "розбудити", "обмежити" — був незмінний корсет Руслани. І символічно Росія всіляко хотіла якось "прикорсетити" Україну — надто прагматичну, свавільну та надмірну, як їм здавалося. А щойно тиск посилювався — спалахували Майдани.

[ + – ] Напередодні Помаранчевої революції Руслана Писанка та Лев Новоженов вели програму "Країна Рад" на російському НТВ [ + – ] Останнім часом Руслана Писанка працювала на телеканалі "1+1"

Програма "Страна Советов" проіснувала лише півтора роки — до серпня 2004. А в листопаді того ж року вже вирувала Помаранчева революція. Потім Євромайдан-2014, Крим, Донбас і тепер уже повномасштабна війна. Простежується очевидна закономірність.

На початку нульових я зробив репортаж, опитуючи киян на ринках, у метро, на вулицях — чи змінилися канони краси через Руслану Писанку? Народ сказав: ні, давно так було, просто Руся зафіксувала ці форми на ТБ як позитивні. Це за двадцять років з'явиться поняття "бодіпозитив". Репортаж так і називався — "Краса по-українськи".

Царство небесне Руслані. Її образ України залишиться назавжди.

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