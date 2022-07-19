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Думки Померла Руслана Писанка

Символ України. Чому Руслана Писанка уособлює нашу країну

"Якщо брати три жіночі основні типи України — Роксолана — Лісова Мавка — Катерина, то Руслана належала до Мавок — магічних, іскристих, великодушних". Думка.

Костянтин Рильов
Костянтин Рильов
Редактор відділу "Культура" журналу Фокус
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Руслана Писанка
Руслана Писанка

Сумна звістка з Німеччини — померла на 57 році життя Руслана Писанка — яскрава українська актриса та телеведуча — одна із сучасних символів України. До Німеччини Писанка перебралася після початку війни.

Якщо ми беремо три жіночі основні типи України (зрозуміло, за системою вертикалі плюс горизонталі): Роксолана — Лісова Мавка — Катерина, то Руслана належала до Мавок — магічних, іскристих, великодушних. Недарма вона грала у найвідомішому фільмі "Вогнем і мечем" (1999) відьму Горпину, подружку некерованого козака Богуна — і її переливчастий сміх і могутні жіночі форми назавжди врізалися в пам'ять.

Але мені згадується історія з її запрошенням на НТВ 2003 року в телепрограму "Страна Советов" із Львом Новоженовим. Вони просто зустрічали гостей і говорили про те про се, радилися з різних приводів, типу "Доброго ранку".

Лев — метр російського ТБ та радянської гумористики, вона — молода експресивна українська актриса, королева прогнозу погоди. Очевидно, з огляду на назву передачі, це була остання спроба (вже покалічених Путіним НТВ-шників) мирно об'єднати Росію та Україну в одному форматі, в одній програмі.

Проте зробити "мікс" із Новоженова та Писанки не вдалося. Він — дотепний, єхидний, з вічною дулею в кишені піджака. Вона — велика, прямолінійна (не без хитринки), яскраво одягнена, душевна, яка часто відкидає півтони в розмові.

Він дивився на неї, коли вона не в'їжджала в нюанси, з легкою зневагою, а вона на нього з висоти свого росту — як на якесь непорозуміння. Руслана — надмірна, виходить за межі. Лев — ділить все на мільйон, своєю іронією. Символом цієї спроби її "розбудити", "обмежити" — був незмінний корсет Руслани. І символічно Росія всіляко хотіла якось "прикорсетити" Україну — надто прагматичну, свавільну та надмірну, як їм здавалося. А щойно тиск посилювався — спалахували Майдани.

Руслана Писанка, Лев Новоженов
Напередодні Помаранчевої революції Руслана Писанка та Лев Новоженов вели програму "Країна Рад" на російському НТВ
Руслана Писанка
Останнім часом Руслана Писанка працювала на телеканалі "1+1"

Програма "Страна Советов" проіснувала лише півтора роки — до серпня 2004. А в листопаді того ж року вже вирувала Помаранчева революція. Потім Євромайдан-2014, Крим, Донбас і тепер уже повномасштабна війна. Простежується очевидна закономірність.

На початку нульових я зробив репортаж, опитуючи киян на ринках, у метро, на вулицях — чи змінилися канони краси через Руслану Писанку? Народ сказав: ні, давно так було, просто Руся зафіксувала ці форми на ТБ як позитивні. Це за двадцять років з'явиться поняття "бодіпозитив". Репортаж так і називався — "Краса по-українськи".

Царство небесне Руслані. Її образ України залишиться назавжди.

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