Феномен Анатолия Криволапа: как продать закат за 200 тысяч долларов

К 100-летию музея "Киевская картинная галерея" открылась знаковая выставка "Анатолий Криволап. Классическая живопись", собравшая толпу поклонников художника.

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Столетний юбилей знаменитого музея "Киевская картинная галерея" отметили большой выставкой Анатолия Криволапа – художника, много лет держащего первенство по продажам своих работ на Западе. 76-летний маэстро был в роскошном фиолетовом пиджаке, белых брюках и темных очках. Вместе с живописцем Фокус разобрался, из чего состоит рецепт его стиля и почему его часто называют "визитной карточкой Украины"

Несмотря на воздушную тревогу и перенос времени открытия, на выставку Криволапа в Киеве в выходные пришло не меньше полутысячи посетителей. В шести залах маэстро был представлен как своими "классическими" работами, то есть, полотнами, которые ему принесли мировую славу, так и холстами, сделанными сорок лет назад в стиле импрессионизма.

[ + – ] Анатолий Криволап

Возможно, здесь не хватало абстрактных холстов Криволапа, где он подражал, например, американскому абстрактному экспрессионисту Марку Ротко (1903-1970). Потому что без абстракционизма невозможно понять, откуда родилась уникальная криволаповская манера живописи.

Журналист Фокуса напрямую спросил об этом у маэстро, вырвав его из хищных лап публики (с ее бесконечными "селфи со звездой") — и Анатолий Криволап любезно рассказал о нюансах своего становления как художника. Буквально за несколько минут нам открылся его интересный и непростой путь.

"С конца 1990-х я десять лет работал в стиле абстракционизма. Я успешно продавал эти картины в Германии. Но я почувствовал, что в моем сердце пусто от этих работ, — говорит художник. – И поехал в село Засупоевка под Яготином, где я провел детство, на свое любимое озеро Супой. Я бывал там раньше, но наездами из Киева. А тут приехал надолго, поселился, чтобы побыть одному. В тот день был фантастический закат – я вообще их люблю, и вот меня накрыло: я понял, что можно соединить абстракционизм и любимый мной украинский пейзаж. Так родился мой новый стиль. Это было в 2001 году".

[ + – ] Анатолий Криволап "Без названия", 1999

[ + – ] Марк Ротко "№ 6 (Фиолетовое, зеленое и красное)", 1951

Криволап добавляет: "Заметьте, 100 лет назад пейзаж революционизировали импрессионисты. И весь двадцатый век это был довольно консервативный жанр. А я снова революционизировал его, соединив украинский пейзаж с абстракционизмом. У меня была не одна такая работа в тот день, я сразу сделал заготовки для нескольких: конь, хаты, озеро. Я уже точно понимал, что хочу видеть на холсте".

[ + – ] Анатолий Кривопал "Без названия"

Так открывается все великое. Формула Анатолия Криволапа: украинский пейзаж – абстракционизм – абстрактный украинский пейзаж.

Открыл Криволап свой "фирменный" стиль в 55 лет. Первые серьезные продажи работ на аукционе Phillips случились, когда ему стукнуло 65. Вот так! Надо не сдаваться: верность себе, упорство и талант сделали украинского художника звездой мирового арта.

Заметим, что Украина традиционно предлагала на арт-рынок сельские пейзажи (что уже набило оскомину), в то время, когда в мире больше ценилось городское искусство, как менее патриархальное. Абстракционизм – это городская форма живописи (хотя если речь идет о народных узорах, то они космологические, и связь с ними усматривали в своей живописи даже родоначальники абстракционизма – Василий Кандинский и Казимир Малевич).

Криволап сделал почти идеальное сочетание для импорта украинского культурного продукта на Запад: городская форма абстракционизма плюс украинское содержание. Неспроста и рокер Олег Скрипка для своей коллекции одежды в 2013 году сделал принты на ткани с ярких пейзажей Криволапа.

[ + – ] Анатолий Криволап "Без названия"

Любопытно, что живописец часто использует из цветового спектра два полярных цвета: красный (нижний), цвет страсти, и фиолетовый (верхний) — цвет духа.

"Говорят, что красный цвет – агрессивный, возбуждающий, а меня, наоборот, он успокаивает", — говорит художник Фокусу.

Неудивительно, ведь свой красный Криволап взял с небес – с заката. Да и фиолетовый – оттуда же: на закате эта краска часто присутствует. В связи с абстрактной формой Криволапу удалась еще одна фишка: его пейзажи из созерцательных превратились в медитативные. Разница в том, что, когда созерцаешь – наблюдаешь со стороны за каким-то предметом, а когда медитируешь — ты предмет помещаешь внутрь себя, своей души, своего воображения.

Поэтому тот же конь с картины "Конь. Вечер" (2012), проданный на аукционе Phillips за $186 тыс. – это фантом в образе коня, символизирующий, например, энергию.

[ + – ] Анатолий Криволап "Без названия"

Его кони, хаты и озера – словно трамплины для путешествия в духовный космос, куда в принципе и абстракционисты приглашают, но у Криволапа он имеет более конкретный адрес – это духовный украинский космос. Возможно, поэтому представленные на выставке работы все "Без названия".

У Малевича "Белое на белом" – один белый квадрат, вписанный в другой, а у Криволапа – это хата, "вписанная" в заснеженное поле. Но и там, и там объектам на картине присуща медитативная призрачность. Чего не скажешь об их ценах.

[ + – ] Казимир Малевич. Белое на белом (1918)

[ + – ] Анатолий Криволап. "Без названия"

Три самые дорогие картины Анатолия Криволапа

1. Анатолий Криволап. "Конь. Вечер", 2012. Лондон, аукционный дом Phillips. Продана 28 июня 2013 года за $186 тыс.

[ + – ] Анатолий Криволап. "Конь. Вечер", 2012

2. Анатолий Криволап, "Конь. Ночь", 2009. Лондон, аукционный дом Phillips. Продана 13 октября 2011 года за $124 тыс.

[ + – ] Анатолий Криволап. "Конь. Ночь" (2011)

3. Анатолий Криволап, "Без названия", 2013. Лондон, аукционный дом Phillips. Продана 10 декабря 2014 года за $107 тыс.

[ + – ] Анатолий Криволап, "Без названия", 2013

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