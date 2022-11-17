Феномен Анатолия Криволапа: как продать закат за 200 тысяч долларов
К 100-летию музея "Киевская картинная галерея" открылась знаковая выставка "Анатолий Криволап. Классическая живопись", собравшая толпу поклонников художника.
Столетний юбилей знаменитого музея "Киевская картинная галерея" отметили большой выставкой Анатолия Криволапа – художника, много лет держащего первенство по продажам своих работ на Западе. 76-летний маэстро был в роскошном фиолетовом пиджаке, белых брюках и темных очках. Вместе с живописцем Фокус разобрался, из чего состоит рецепт его стиля и почему его часто называют "визитной карточкой Украины"
Несмотря на воздушную тревогу и перенос времени открытия, на выставку Криволапа в Киеве в выходные пришло не меньше полутысячи посетителей. В шести залах маэстро был представлен как своими "классическими" работами, то есть, полотнами, которые ему принесли мировую славу, так и холстами, сделанными сорок лет назад в стиле импрессионизма.
Возможно, здесь не хватало абстрактных холстов Криволапа, где он подражал, например, американскому абстрактному экспрессионисту Марку Ротко (1903-1970). Потому что без абстракционизма невозможно понять, откуда родилась уникальная криволаповская манера живописи.
Журналист Фокуса напрямую спросил об этом у маэстро, вырвав его из хищных лап публики (с ее бесконечными "селфи со звездой") — и Анатолий Криволап любезно рассказал о нюансах своего становления как художника. Буквально за несколько минут нам открылся его интересный и непростой путь.
"С конца 1990-х я десять лет работал в стиле абстракционизма. Я успешно продавал эти картины в Германии. Но я почувствовал, что в моем сердце пусто от этих работ, — говорит художник. – И поехал в село Засупоевка под Яготином, где я провел детство, на свое любимое озеро Супой. Я бывал там раньше, но наездами из Киева. А тут приехал надолго, поселился, чтобы побыть одному. В тот день был фантастический закат – я вообще их люблю, и вот меня накрыло: я понял, что можно соединить абстракционизм и любимый мной украинский пейзаж. Так родился мой новый стиль. Это было в 2001 году".
Криволап добавляет: "Заметьте, 100 лет назад пейзаж революционизировали импрессионисты. И весь двадцатый век это был довольно консервативный жанр. А я снова революционизировал его, соединив украинский пейзаж с абстракционизмом. У меня была не одна такая работа в тот день, я сразу сделал заготовки для нескольких: конь, хаты, озеро. Я уже точно понимал, что хочу видеть на холсте".
Так открывается все великое. Формула Анатолия Криволапа: украинский пейзаж – абстракционизм – абстрактный украинский пейзаж.
Открыл Криволап свой "фирменный" стиль в 55 лет. Первые серьезные продажи работ на аукционе Phillips случились, когда ему стукнуло 65. Вот так! Надо не сдаваться: верность себе, упорство и талант сделали украинского художника звездой мирового арта.
Заметим, что Украина традиционно предлагала на арт-рынок сельские пейзажи (что уже набило оскомину), в то время, когда в мире больше ценилось городское искусство, как менее патриархальное. Абстракционизм – это городская форма живописи (хотя если речь идет о народных узорах, то они космологические, и связь с ними усматривали в своей живописи даже родоначальники абстракционизма – Василий Кандинский и Казимир Малевич).
Криволап сделал почти идеальное сочетание для импорта украинского культурного продукта на Запад: городская форма абстракционизма плюс украинское содержание. Неспроста и рокер Олег Скрипка для своей коллекции одежды в 2013 году сделал принты на ткани с ярких пейзажей Криволапа.
Любопытно, что живописец часто использует из цветового спектра два полярных цвета: красный (нижний), цвет страсти, и фиолетовый (верхний) — цвет духа.
"Говорят, что красный цвет – агрессивный, возбуждающий, а меня, наоборот, он успокаивает", — говорит художник Фокусу.
Неудивительно, ведь свой красный Криволап взял с небес – с заката. Да и фиолетовый – оттуда же: на закате эта краска часто присутствует. В связи с абстрактной формой Криволапу удалась еще одна фишка: его пейзажи из созерцательных превратились в медитативные. Разница в том, что, когда созерцаешь – наблюдаешь со стороны за каким-то предметом, а когда медитируешь — ты предмет помещаешь внутрь себя, своей души, своего воображения.
Поэтому тот же конь с картины "Конь. Вечер" (2012), проданный на аукционе Phillips за $186 тыс. – это фантом в образе коня, символизирующий, например, энергию.
Его кони, хаты и озера – словно трамплины для путешествия в духовный космос, куда в принципе и абстракционисты приглашают, но у Криволапа он имеет более конкретный адрес – это духовный украинский космос. Возможно, поэтому представленные на выставке работы все "Без названия".
У Малевича "Белое на белом" – один белый квадрат, вписанный в другой, а у Криволапа – это хата, "вписанная" в заснеженное поле. Но и там, и там объектам на картине присуща медитативная призрачность. Чего не скажешь об их ценах.
Три самые дорогие картины Анатолия Криволапа
1. Анатолий Криволап. "Конь. Вечер", 2012. Лондон, аукционный дом Phillips. Продана 28 июня 2013 года за $186 тыс.
2. Анатолий Криволап, "Конь. Ночь", 2009. Лондон, аукционный дом Phillips. Продана 13 октября 2011 года за $124 тыс.
3. Анатолий Криволап, "Без названия", 2013. Лондон, аукционный дом Phillips. Продана 10 декабря 2014 года за $107 тыс.Важно