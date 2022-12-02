У Гостомелі зрізали графіті Бенксі, зловмисників упіймали, – ЗМІ (фото)

Як пишуть місцеві журналісти, постраждав один із семи малюнків всесвітньо відомого художника-аноніма. На стіні будівлі, що обгоріла в результаті російських обстрілів, була зображена жінка в протигазі і з вогнегасником у руках.

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У Гостомелі зрізали графіті британського художника Бенксі, яке він створив на початку листопада. Про це написало київське видання "Навколо".

Журналісти опублікували відповідні знімки, як виглядала стіна з малюнком і вже без нього.

[ + – ] Зображення Бенксі у Гостомелі

Очевидно, зображення художник наніс на утеплювач будинку, в результаті графіті вкрали, зрізавши пінопласт.

[ + – ] Стіна будинку вже без графіті британського художника

Як уточнюється, зловмисників нібито вже спіймали.

Графіті Бенксі в Україні

Малюнок у Гостомелі — один із семи настінних зображень всесвітньо відомого художника-аноніма, які він створив на початку листопада у населених пунктах Київської області. На ньому зображена жінка у протигазі та з вогнегасником у руках.

Крім нього, Бенксі залишив два малюнки в Києві: біля Майдану Незалежності він намалював двох дітей, що гойдаються на протитанковому їжаку, а також використав раніше зображений кимось пеніс, прималювавши до нього броньовану російську вантажівку з Z-символікою та солдатами ЗС РФ.

У Бородянці художник зобразив хлопчика, який кидає на мат чоловіка, що нагадує Путіна, а також гімнастку, що спирається на зруйновані конструкції будівель.

Ще одна гімнастка — на дірці від російського снаряда — з'явилася в Ірпені.

У Горенці завдяки Бенксі з'явився бородатий чоловік, що миється у ванні.

Нагадаємо, у столиці невідомі прималювали до графіті Бенксі презерватив та козака із серії популярних мультфільмів "Як козаки…".

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, яке послання українцям зашифрував Бенксі у графіті у Києві та Бородянці.