Грозит до 13 лет: подозреваемого в краже картины Бэнкси в Гостомеле будут судить (фото)

Организатору похищения граффити известного британского художника Бэнкси сообщили о подозрении в ограблении в особо крупных размерах.

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Жителя Киева, который в Гостомеле пытался украсть граффити Бэнкси "Женщина в противогазе", будут судить. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Так, злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.5 ст. 185 Уголовного кодекса. За содеянное его могут посадить в тюрьму на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, назначенная в ходе следствия экспертиза показала, что стоимость картины превышает 9 млн грн.

Как происходила кража граффити британского художника Бэнкси

По версии следствия, житель Киева срезал часть стены с граффити известного уличного художника, который тот оставил на разрушенном оккупантами доме в Гостомеле.

Злоумышленник планировал продать граффити, так как понимал, что оно представляет собой большую ценность. Для того чтобы осуществить свой план, подозреваемый привлек еще несколько человек, заверив их в том, что у него есть разрешение на демонтаж.

После того как часть стены срезали, злоумышленник обмотал картину стрейч-пленкой и загрузил в авто. Однако покинуть место преступления не удалось — его задержали сотрудники военной администрации.

Отметим, что распоряжением Гостомельской поселковой военной администрации стрит-арт Бэнкси признан культурным достоянием.

Кто такой Бэнкси?

"Бэнкси" — псевдоним британского андерграундного уличного художника. Его настоящее имя неизвестно, а вокруг его личности ходит множество легенд.

Художник создал семь муралов в разных местах Украины, включая Бородянку, Ирпень и Киев. Так, на Майдане Независимости он оставил работу, на которой дети качаются на противотанковой конструкции. На фасаде разрушенного дома в Бородянке художник изобразил гимнастку. Ему принадлежит также и рисунок мальчика, побеждающего взрослого мужчину в спарринге дзюдо.

[ + – ] Одна из работ британского художника Фото: banksy.co.uk

Граффити в Гостомеле – не единственная работа мастера, которая подверглась вандализму. В столице неизвестные пририсовали к граффити Бэнкси презерватив и казака из серии популярных мультфильмов.

Напомним, в марте, вскоре после вторжения ВС РФ, на аукционе была продана репродукция одной из самых известных антивоенных работ Бэнкси CND Soldiers, а вырученные от ее продажи более ста тысяч долларов, были направлены киевскому Охматдету.

В ноябре Фокус писал о том, что Бэнкси пригласил магазинных воров нагрянуть в бутик GUESS из-за украденного рисунка. Художник утверждает, что компания Guess не спрашивала у него разрешения на использование его работ.