У Лондоні вкрали нову роботу Бенксі разом із супутниковою тарілкою (відео)

Двоє чоловіків удень на очах у численних перехожих зняли артоб'єкт із даху та втекли з ним. Зараз поліція намагається знайти підозрюваних.

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Чорний силует вовка, що виє, намальований знаменитим вуличним художником Бенксі на тарілці супутникової антени в Пекхемі, вкрали буквально за кілька годин після появи артоб'єкта, пише Sky News. Вовк був останнім із серії зображень тварин, намальованих анонімним художником Бенксі у Лондоні цього тижня.

За інформацією видання, на плоский дах вкритої графіті будівлі з віконницями у Рай-Лейн, Пекхем, на південному сході Лондона, сходами залізли двоє невідомих у чорному одязі та балаклавах, і потягли тарілку. На кадрах помітно, що їм допомагав темношкірий чоловік.

Один із них був у джинсових шортах, а інший — у спортивних штанях. Вони втекли з тарілкою, абсолютно не боячись, що на жвавих вулицях їх може хтось зупинити.

Столична поліція повідомила, що супутникову антену було вкрадено протягом кількох годин після її відкриття. Наразі правоохоронці розшукують злодіїв і проводять розслідування.

Не виключено, що крадіжка могла бути частиною перфомансу. У своєму підписі до цього малюнка автор заінтригував:

"Він знав, що його вкрадуть і кинуть на поталу вовкам".

Підтверджені зображення Бенксі зафіксовані в різних місцях столиці щодня цього тижня. Перший — цап-ібекс просто над камерою відеоспостереження, намальований біля Кью-Грін на заході Лондона в понеділок, 5 серпня, за яким було трафаретне зображення двох слонів, які вітають один одного із закладених цеглою вікон у Челсі 6 серпня.

7 серпня три мавпи з'явилися, хитаючись, на залізничному мосту через Брік-Лейн на сході міста, недалеко від Шоредіч-Хай-стріт. Примати пов'язані з японським прислів'ям "не бачу зла, не чую зла, не кажу зла", хоча в роботі Бенксі вони не заплющують очей, вух або ротів.

Бенксі робить перерви в місяць і більше між своїми творами. Оскільки цього тижня щодня з'являлося по одній роботі, виникло багато припущень про сенс, що стоїть за тваринами.

Анонімний художник не підписав жодної з опублікованих фотографій, що ще більше додало таємничості.

Він також потрапив у заголовки в червні, коли випустив інсталяцію з човном мігрантів над натовпом у Гластонбері під час виступів Idles і Little Simz.

Раніше Фокус писав, що у Франції засудили злодія, який вкрав знак парковки з намальованим Бенксі щуром.