Бенксі перетворив поліцейську будку на акваріум із піраньями (фото)

Упродовж минулого тижня в різних куточках британської столиці з'явилося сім нових робіт художника, обличчя якого ніхто і ніколи не бачив.

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Знаменитий британський художник Бенксі поповнив вулиці Лондона новими роботами. Він перетворив скляну поліцейську будку в центрі мегаполіса, зробивши її схожою на акваріум із піраньями. Фото він уже опублікував на своїй сторінці в Instagram, підтвердивши свою сьому роботу за минулий тиждень.

Риби, зображені на поліцейській будці, відрізняються за стилем від попередніх шести силуетних дизайнів Бенксі.

Двох поліцейських спочатку помітили за вивченням нової роботи художника перед тим, як зробити фотографії, пише The Guardian. Один з офіцерів повідомив журналістам, що їх попросили оглянути твір мистецтва після того, як його зафіксували камери відеоспостереження.

Піраньї вийшли неймовірно реалістичними Фото: Instagram Banksy

Пізніше керівний орган лондонського Сіті заявив, що вирішує, як зберегти твір Бенксі, який з'явився 11 серпня.

"Ми знаємо про роботи на поліцейській будці лондонського Сіті на Ладгейт-Гілл. Наразі ми працюємо над варіантами збереження твору мистецтва".

Поліцейські фотографують перетворену будку Фото: Instagram Banksy

Протягом останніх семи днів в акаунті Бенксі в Instagram щодня з'являвся новий витвір мистецтва із зображенням тварин. На ньому були зображені силуети козла, слонів, мавп, вовка, пеліканів і кота.

10 серпня малюнок кішки, що потягується, на пошкодженому і порожньому рекламному щиті на північному заході Лондона прибрали через кілька годин після його виявлення.

Натовп освистав трьох чоловіків, які демонтували роботу художника в Кріклвуді. Ті відповіли, що їх найняла підрядна компанія для зняття рекламного щита з міркувань безпеки.

Через кілька годин після того, як Бенксі підтвердив, що дизайн належить йому, натовпи людей зібралися з усього Лондона, щоб побачити роботу.

Підрядник, який хотів назватися тільки Марком, сказав, що вони збираються зняти рекламний щит у понеділок і замінити його, але демонтаж було перенесено на суботу на випадок, якщо хтось зірве його і залишить небезпечним. Власник рекламного щита повідомив поліції, що передасть його в художню галерею.

Дизайн кота став другим твором, який було демонтовано протягом тижня після того, як супутникову антену із зображенням вовка, що виє, на даху магазину в Пекгемі, на півдні Лондона, зняли чоловіки в масках менш ніж через годину після її відкриття.

"Дуже шкода, що у нас не може бути хороших речей, і шкода, що це не тривало понад годину", — сказав очевидець.

Раніше Фокус писав, що над Темзою з'явилася нова загадкова робота Бенксі.