Украинские защитники вдохновили португальского художника на создание работы на песке (фото)

Художник Витор Рапозо убежден, что свобода — это своеобразная суперсила украинцев. Он посвятил Украине уже седьмую работу, созданную на пляжах Алгарви.

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Дух украинской воли протянулся до самой Португалии. Об этом 1 октября заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Португальский художник Витор Рапозо создал новую работу, посвятив ее Украине. Произведение было приурочено ко Дню защитников и защитниц Украины, который отмечается ежегодно в первый день октября. Отмечается, что целью художника было поблагодарить всех причастных к обороне и рассказать о свободе как уникальной силе украинцев.

Витор Рапозо работает над новым творением на песке Фото: пресс-служба МИД Витор Рапозо работает над новым творением на песке Фото: пресс-служба МИД

"Наша философия и способность делать невозможное возможным благодаря воле не только рассказывает миру больше о нас, украинцах. Такой стиль жизни имеет потенциал стать популярным среди миллионов иностранцев как мотивация преодолевать трудности и идти вперед", — подчеркнули в МИД.

В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины 2 октября добавили, что работа из песка была создана на португальском побережье.

Готовая работа Витора Рапозо Фото: пресс-служба МИД

"Это уже седьмое произведение Витора на пляжах Алгарви, посвященное Украине", — рассказали в Минкульте.

В министерстве поблагодарили португальцев за поддержку.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый сообщил о смерти преподавателя "Львовской политехники". Богдан Криль получил тяжелые ранения в результате обстрела города 4 сентября.

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