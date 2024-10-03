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Украина Российско-украинская война

Украинские защитники вдохновили португальского художника на создание работы на песке (фото)

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Фото: пресс-служба МИД | Витор Рапозо поддерживает Украину и всех, причастных к борьбе за ее свободу

Художник Витор Рапозо убежден, что свобода — это своеобразная суперсила украинцев. Он посвятил Украине уже седьмую работу, созданную на пляжах Алгарви.

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Дух украинской воли протянулся до самой Португалии. Об этом 1 октября заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Португальский художник Витор Рапозо создал новую работу, посвятив ее Украине. Произведение было приурочено ко Дню защитников и защитниц Украины, который отмечается ежегодно в первый день октября. Отмечается, что целью художника было поблагодарить всех причастных к обороне и рассказать о свободе как уникальной силе украинцев.

Искусство, культура, картина на песке, работа на песке, художник по песку, песок, Португалия, Витор Рапозо, Рапозо Fullscreen
Витор Рапозо работает над новым творением на песке
Фото: пресс-служба МИД
Искусство, культура, картина на песке, работа на песке, художник по песку, песок, Португалия, Витор Рапозо, Рапозо Fullscreen
Витор Рапозо работает над новым творением на песке
Фото: пресс-служба МИД

"Наша философия и способность делать невозможное возможным благодаря воле не только рассказывает миру больше о нас, украинцах. Такой стиль жизни имеет потенциал стать популярным среди миллионов иностранцев как мотивация преодолевать трудности и идти вперед", — подчеркнули в МИД.

В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины 2 октября добавили, что работа из песка была создана на португальском побережье.

Искусство, культура, картина на песке, работа на песке, художник по песку, песок, Португалия, Витор Рапозо, Рапозо Fullscreen
Готовая работа Витора Рапозо
Фото: пресс-служба МИД

"Это уже седьмое произведение Витора на пляжах Алгарви, посвященное Украине", — рассказали в Минкульте.

В министерстве поблагодарили португальцев за поддержку.

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