Українські захисники надихнули португальського митця на створення роботи на піску (фото)

Художник Вітор Рапозо переконаний, що воля — це своєрідна суперсила українців. Він присвятив Україні вже сьому роботу, створену на пляжах Алгарве.

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Дух української волі простягнувся до самої Португалії. Про це 1 жовтня заявили у Міністерстві закордонних справ України.

Португальський митець Вітор Рапозо створив нову роботу, присвятивши її Україні. Твір був приурочений до Дня захисників та захисниць України, який відзначають щороку у перший день жовтня. Зазначається, що метою художника було подякувати усім причетним до оборони та розповісти про волю як унікальну силу українців.

Вітор Рапозо працює над новим творінням на піску Фото: пресслужба МЗС Вітор Рапозо працює над новим творінням на піску Фото: пресслужба МЗС

"Наша філософія та здатність робити неможливе можливим завдяки волі не лише розповідає світові більше про нас, українців. Такий стиль життя має потенціал стати популярним серед мільйонів іноземців як мотивація долати труднощі та йти вперед", — ноголосили у МЗС.

У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України 2 жовтня додали, що робота з піску була створена на португальському узбережжі.

Готова робота Вітора Рапозо Фото: пресслужба МЗС

"Це вже сьомий твір Вітора на пляжах Алгарве, присвячений Україні", — розповіли у Мінкульті.

У міністерстві подякували португальцям за підтримку.

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