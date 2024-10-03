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Українські захисники надихнули португальського митця на створення роботи на піску (фото)

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Фото: пресслужба МЗС | Вітор Рапозо підтримує Україну та усіх, причетних до боротьби за її свободу

Художник Вітор Рапозо переконаний, що воля — це своєрідна суперсила українців. Він присвятив Україні вже сьому роботу, створену на пляжах Алгарве.

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Дух української волі простягнувся до самої Португалії. Про це 1 жовтня заявили у Міністерстві закордонних справ України.

Португальський митець Вітор Рапозо створив нову роботу, присвятивши її Україні. Твір був приурочений до Дня захисників та захисниць України, який відзначають щороку у перший день жовтня. Зазначається, що метою художника було подякувати усім причетним до оборони та розповісти про волю як унікальну силу українців.

Мистецтво, культура, картина на піску, робота на піску, художник по піску, пісок, Португалія, Вітор Рапозо, Рапозо Fullscreen
Вітор Рапозо працює над новим творінням на піску
Фото: пресслужба МЗС
Мистецтво, культура, картина на піску, робота на піску, художник по піску, пісок, Португалія, Вітор Рапозо, Рапозо Fullscreen
Вітор Рапозо працює над новим творінням на піску
Фото: пресслужба МЗС

"Наша філософія та здатність робити неможливе можливим завдяки волі не лише розповідає світові більше про нас, українців. Такий стиль життя має потенціал стати популярним серед мільйонів іноземців як мотивація долати труднощі та йти вперед", — ноголосили у МЗС.

У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України 2 жовтня додали, що робота з піску була створена на португальському узбережжі.

Мистецтво, культура, картина на піску, робота на піску, художник по піску, пісок, Португалія, Вітор Рапозо, Рапозо Fullscreen
Готова робота Вітора Рапозо
Фото: пресслужба МЗС

"Це вже сьомий твір Вітора на пляжах Алгарве, присвячений Україні", — розповіли у Мінкульті.

У міністерстві подякували португальцям за підтримку.

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