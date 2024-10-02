Вогонь відкрили по автомобілю: на Львівщині сталася стрільба, що відомо

Про інцидент в місті Шептицький повідомляє депутат Олександр Клімов та місцеві пабліки. Причини стрільби встановлюються.

Related video

В місті Шептицький (раніше — Червоноград) Львівської області відбулась стрільба. По одному з автомобілів міста був відкритий вогонь, повідомив депутат районної ради Олександр Клімов.

"У Шептицькому сталася стрільба. Невідомий відкрив вогонь по автомобілю", — написав він.

Олександр Клімов додав, що інцидент стався близько 15:30. Наразі працює слідчо-оперативна група.

На момент написання матеріалу інцидент не коментували ні місцева влада, ні поліція, ні Львівська ОВА.

Зазначимо, 22 вересня в пресслужбі Нацполіції повідомили, що озброєний автоматом невідомий чоловік заскочив у магазин в Обухівському районі на околиці Києва. Там почалась стрільба, під час якої отримали постраждали люди. Через годину чоловіка впіймали — це був 36-річний місцевий житель, який раніше відбував покарання в колонії.

Нагадаємо, за повідомленням пресслужби ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області вдень 25 вересня двоє невідомих осіб вчинили стрільбу в Інгулецькому районі, розташованому у південній частині Кривого Рогу Дніпропетровської області. Під час надзвичайної події отримали поранення двоє чоловіків. Поліція навіть оголошувала спеціальні заходи для пошуку фігурантів. Вже тоді було відомо, що фігуранти перебувають у розшуку, їх підозрюють у вчиненні злочину за статтею 15 (замах на кримінальний злочин) та статтею 115 Кримінального кодексу (вбивство, можливе покарання — від 7 до 15 років ув'язнення).