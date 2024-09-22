Випустив чергу та втік: під Києвом чоловіки вчинив стрілянину з автомата, є поранені (відео)

У магазині на околиці Києва сталась хаотична стрілянина з автомата, повідомили у Національній поліції. Внаслідок стрілянини двоє осіб отримали поранення, стрільцем виявився раніше судимий громадянин.

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Невідомий чоловік, озброєний автоматом, заскочив у магазин у Обухівському районі на околиці Києва. Почалась стрілянина, під час якої отримали постраждали люди. Відео, зняте камерою спостереження, показало громадянин у білій футболці та білих штанах, який піднявся сходами і зайшов у приміщення, тримаючи в руках зброю та порожній рюкзак. Наступні кадри демонструють, як він вийшов з автоматом на грудях. Національна поліція показала кадри затримання стрільця. Про деталі стрілянини в Києві і про двох поранених повідомила пресслужба Нацполіції на порталі відомства.

Стрілянина в Києві - Нацполіція про інцидент 22 вересня

Надзвичайна подія в Києві сталась близько 14 год. 22 вересня, ідеться у повідомленні пресслужби Нацполіції. Громадяни телефонували правоохоронцям і говорили, що чули звуки пострілів з автомата біля магазину в Обухівському районі. Коли поліція прибула на місце хаотичної стрілянини, то побачила двох поранених — продавчиню та власника магазина.

На відео, яке опублікувала пресслужба, можна побачити чоловіка молодого віку, який, тримаючи автомат в руках, вбігає в заклад. Після цього звідти вискакує невідомий громадянин і продавчиня. За кілька секунд з'являється зловмисник: він несе за спиною важкий рюкзак, автомат тримає на грудях, не поспішає і чемно чекає слушної миті, щоб перейти автотрасу.

Правоохоронці почали погоню за стрільцем, пояснила пресслужба. За годину його впіймали. Як з'ясувалось, це був 36-річний місцевий житель, який раніше відбував покарання в колонії. Затриманого підозрюють у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу. За хуліганство з використанням зброї чоловіку загрожує термін від трьох до семи років.

Зазначимо, у червня 2024 року сталась ще одна стрілянина в Києві. У Національній поліції повідомили, що невідомий громадянин підскочив до автомобіля, вистрелив всередину кабіни і поранив водія. Поруч з водієм сиділа жінка: вона не постраждала. Нападник втік і поліція не уточнила, чи його відшукали.

У вересні стався схожий інцидент. Жителі багатоповерхівок у ЖК "Амурський" у Києві опублікували кадри стрілянини, яка сталась поруч з дитячим майданчиком. Чоловік стріляв з пістолета, навколо перебувало близько десятка людей, серед них — діти. Стрілянина супроводжувалась сваркою, а після неї залишилась кривава пляма, ймовірно, внаслідок поранення в ногу одного з учасників інциденту.

Нагадуємо, у серпні у МВС повідомили, скільки одиниць вогнепальної зброї є на руках в українців. Тим часом Верховна Рада працює над законом про зброю: Фокус писав про новації, внесені народними депутатами.