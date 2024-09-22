Выпустил очередь и убежал: под Киевом мужчины устроил стрельбу из автомата, есть раненые (видео)

В магазине на окраине Киева произошла хаотичная стрельба из автомата, сообщили в Национальной полиции. В результате стрельбы два человека получили ранения, стрелком оказался ранее судимый гражданин.

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Неизвестный мужчина, вооруженный автоматом, заскочил в магазин в Обуховском районе на окраине Киева. Началась стрельба, во время которой получили пострадали люди. Видео, снятое камерой наблюдения, показало гражданина в белой футболке и белых штанах, который поднялся по лестнице и зашел в помещение, держа в руках оружие и пустой рюкзак. Следующие кадры демонстрируют, как он вышел с автоматом на груди. Национальная полиция показала кадры задержания стрелка. О деталях стрельбы в Киеве и о двух раненых сообщила пресс-служба Нацполиции на портале ведомства.

Стрельба в Киеве — Нацполиция об инциденте 22 сентября

Чрезвычайное происшествие в Киеве произошло около 14 час. 22 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции. Граждане звонили правоохранителям и говорили, что слышали звуки выстрелов из автомата возле магазина в Обуховском районе. Когда полиция прибыла на место хаотичной стрельбы, то увидела двух раненых — продавщицу и владельца магазина.

На видео, которое опубликовала пресс-служба, можно увидеть мужчину молодого возраста, который, держа автомат в руках, вбегает в заведение. После этого оттуда выскакивает неизвестный гражданин и продавщица. Через несколько секунд появляется злоумышленник: он несет за спиной тяжелый рюкзак, автомат держит на груди, не спешит и вежливо ждет подходящего момента, чтобы перейти автотрассу.

Правоохранители начали погоню за стрелком, пояснила пресс-служба. Через час его поймали. Как выяснилось, это был 36-летний местный житель, который ранее отбывал наказание в колонии. Задержанного подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса. За хулиганство с использованием оружия мужчине грозит срок от трех до семи лет.

Отметим, в июне 2024 года произошла еще одна стрельба в Киеве. В Национальной полиции сообщили, что неизвестный гражданин подскочил к автомобилю, выстрелил внутрь кабины и ранил водителя. Рядом с водителем сидела женщина: она не пострадала. Нападавший сбежал и полиция не уточнила, отыскали ли его.

В сентябре произошел похожий инцидент. Жители многоэтажек в ЖК "Амурский" в Киеве опубликовали кадры стрельбы, которая произошла рядом с детской площадкой. Мужчина стрелял из пистолета, вокруг находилось около десятка человек, среди них — дети. Стрельба сопровождалась ссорой, а после нее осталось кровавое пятно, вероятно, в результате ранения в ногу одного из участников инцидента.

Напоминаем, в августе в МВД сообщили, сколько единиц огнестрельного оружия есть на руках у украинцев. Тем временем Верховная Рада работает над законом об оружии: Фокус писал о новациях, внесенных народными депутатами.