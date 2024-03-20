"За" 300 нардепов: украинцы могут получить право пользоваться оружием во время войны (фото)
Законопроект по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с оружием прошел первое чтение. Он предлагает разрешить гражданским гражданам хранить некоторое огнестрельное оружие и боеприпасы.
Украинцы смогут легально хранить найденное оружие во время войны. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении 20 марта. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.
По информации заместителя министра внутренних дел Богдана Драпятого, законопроект в первом чтении поддержали 300 депутатов, "против" — один.
Изменения, которые предлагаются законопроектом
Законопроектом о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием №9538 предлагают разрешить гражданскому лицу задекларировать имеющееся оружие и боеприпасы к нему, владеть и пользоваться ими для отпора и сдерживания ВС РФ в течение военного положения.
Взамен МВД должен установить порядок декларирования оружия и боеприпасов к нему.
Проект обязывает упорядочить правила ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов гражданскими гражданами, которые участвуют в сдерживании агрессии РФ или других стран, и порядок хранения, учета, реализации и утилизации задекларированного оружия.
Какое огнестрельное оружие подлежит декларированию
Речь идет о:
- нарезное огнестрельное оружие калибра не более 12,7 мм;
- гладкоствольное огнестрельное оружие не более 23 мм;
- боеприпасы к оружию.
Однако гражданские лица, которые задекларировали вооружение, не могут передавать его другим людям.
Какое оружие запрещено декларировать
Не подлежит декларированию оружие и боеприпасы, которые принадлежат:
- военнослужащим МВД;
- ВСУ;
- военным формированиям;
- правоохранительным и разведывательным органам;
- органам специального назначения с правоохранительными функциями, сил гражданской защиты, оборонно-промышленного комплекса.
Добавим, что законопроект №9538 зарегистрировали в Верховной Раде 28 июля 2023 года.
Напомним, в августе 2023 года в МВД заявили, что в Украине увеличилось количество граждан, владеющих огнестрельным оружием из-за войны. В частности, незаконное оружие регулярно выявляли сотрудники Нацполиции, Госпогранслужбы.
22 января глава Нацполиции Иван Выговский отметил, что во время войны у украинцев не будут забирать оружие, полученное в начале полномасштабного вторжения. По его словам, люди с оружием чувствуют себя спокойнее, увереннее и безопаснее.