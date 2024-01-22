Пока идет война: полиция не станет забирать у украинцев оружие, розданное в начале вторжения

Глава Нацполиции Иван Выговский отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину правоохранители изымают тонны взрывчатки, миллионы патронов, тысячи гранат.

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Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский подчеркнул, что оружие, которое было роздано украинцам в начале полномасштабного вторжения России, не будут отбирать у украинцев. Об этом он 22 января заявил в интервью порталу "РБК-Украина".

Глава Нацполиции пояснил это тем, что сейчас, когда идет война, люди с оружием чувствуют себя гораздо спокойнее и увереннее, безопаснее. Вместе с тем он заметил, что сейчас идет работа над законопроектом, который урегулирует контроль за этим оружием и наладит его учет.

"Чтобы гражданин пришел, зафиксировал его (оружие. — Ред.). После чего оружие будет отстреляно, учтено и возвращено гражданину. А уже после окончания войны в течение 90 дней будет необходимость его сдать. Если не сдал — тогда уже уголовная ответственность", — акцентировал Выговский.

Глава Нацполиции рассказал, что была идея поощрять денежными выплатами тех, кто добровольно сдаст оружие, однако пока что у полиции нет таких материальных ресурсов.

"Это, конечно, мотивация. Другая мотивация — оставлять оружие гражданам, но делать его не огнестрельным, выхолащивать его. Конечно, оружие на руках — это одна из проблем. Мы, бывает, изымаем колоссальные объемы. Недавно изъяли в Николаеве у одного фигуранта арсенал целый. Там была даже боевая часть от "шахеда". Люди даже такое приносят себе домой", — заметил он.

Вместе с тем Выговский подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения правоохранители изымают у украинцев гораздо больше незаконного оружия — "это тонны взрывчатки, миллионы патронов, тысячи гранат, пистолетов". И хотя, по словам министра внутренних дел Игоря Клименко, украинское общество созрело до легализации оружия, однако речь должна идти именно о безопасном обращении с оружием.

Реестр оружия в Украине

Напомним, что только в Киеве в первые дни вторжения раздали около 25 тысяч автоматов и 10 миллионов патронов. Об этом тогда сообщил погибший министр внутренних дел Денис Монастырский.

Уже 3 марта 2022 года Верховная Рада в закрытом режиме легализовала выдачу огнестрельного оружия гражданским, готовым участвовать в отражении агрессии Российской Федерации.

Позже, 23 июня 2023 года, в Украине заработал "Единый реестр оружия". По данным МВД, 19 588 пользователей уже авторизировались в "Едином окне гражданина".

Важно

Мобилизация правоохранителей: в Нацполиции объяснили, как это ухудшит ситуацию в тылу

Напомним, 4 января министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что правоохранители готовы к мобилизации, если ситуация будет ухудшаться. По его словам, с начала полномасштабного вторжения Нацполиция увеличила свой функционал на 80%.

28 декабря 2023 года глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что правоохранители уже максимально задействованы в составе Сил безопасности и обороны. Также Нацполиция, по его словам, заботится о внутреннем фронте и безопасности внутри страны.