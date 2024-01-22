Мобилизация правоохранителей: в Нацполиции объяснили, как это ухудшит ситуацию в тылу

В первые дни полномасштабной войны Нацполиция отпустила работников, которые приняли решение вступить в армию. Это было сделано из-за увольнения, поскольку у полиции нет механизма перевода в ВСУ, рассказал Иван Выговский.

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Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что правоохранители готовы к мобилизации. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

"Мы готовы к мобилизации, если будет принято такое решение, но с первого дня войны полицейские уже воюют, выполняют боевые распоряжения. Это и "Ярость", и сводные отряды из всех областей", — сказал Иван Выговский.

По его словам, в случае мобилизации полицейских может возникнуть проблема с комплектацией, что может сказаться на криминогенной ситуации. Кроме этого, он отметил, что полиция не исчерпывает мобилизационный ресурс, в частности Нацполиция взвешенно подходила к тому, кого набирала в полицию в течение 2022-2023 годов. В результате была исключена возможность попадания уклонистов, поскольку есть соответствующие базы, по которым проверяют людей.

Выговский отметил, возраст играет определенную роль, поскольку в полиции 60% — это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, а в бригаде "Ярость" служат в основном люди до 27 лет.

"Мы набирали их на конкурсной основе. В бригаде где-то 30% бойцов — это полицейские, которые были в рядах полиции и до полномасштабного вторжения", — пояснил глава Нацполиции.

Он отметил, что в первой дни полномасштабной войны Нацполиция отпустила всех, кто принял решение вступления в ряды армии, поскольку у полиции нет механизма перевода в ВСУ. Поэтому это было возможно — только через увольнение из Нацполиции, другие полицейские, кто решил воевать, — вступили в штурмовую бригаду "Ярость".

Напомним, 4 января министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что правоохранители готовы к мобилизации, если ситуация будет ухудшаться. По его словам, с начала полномасштабного вторжения Нацполиция увеличила свой функционал на 80%.

28 декабря 2023 года глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что правоохранители уже максимально задействованы в составе Сил безопасности и обороны. Также Нацполиция, по его словам, заботится о внутреннем фронте и безопасности внутри страны.