Мобілізація правоохоронців: у Нацполіції пояснили, як це погіршить ситуацію в тилу

У перші дні повномасштабної війни Нацполіція відпустила працівників, які прийняли рішення вступити до армії. Це було зроблено через звільнення, оскільки у поліції немає механізму переводу до ЗСУ, розповів Іван Вигівський.

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Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що правоохоронці готові до мобілізації. Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми готові до мобілізації, якщо буде прийняте таке рішення, але від першого дня війни поліцейські вже воюють, виконують бойові розпорядження. Це і "Лють", і зведені загони з усіх областей", — сказав Іван Вигівський.

З його слів, у разі мобілізації поліцейських може виникнути проблема з комплектацією, що може позначитися на криміногенній ситуації. Крім цього, він зазначив, що поліція не вичерпує мобілізаційний ресурс, зокрема Нацполіція виважено підходила до того, кого набирала в поліцію протягом 2022-2023 років. У результаті було виключена можливість потрапляння ухилянтів, оскільки є відповідні бази, за якими перевіряють людей.

Виговський наголосив, вік грає певну роль, оскільки в поліції 60% — це молоді люди віком від 18 до 25 років, а в бригаді "Лють" служать здебільшого люди до 27 років.

"Ми набирали їх на конкурсній основі. В бригаді десь 30% бійців — це поліцейські, які були в лавах поліції і до повномасштабного вторгнення", — пояснив голова Нацполіції.

Він зауважив, що в першій дні повномасштабної війни Нацполіція відпустила всіх, хто прийняв рішення вступу до лав армії, оскільки у поліції немає механізму переводу до ЗСУ. Тому це було можливо — тільки через звільнення з Нацполіції, інші поліцейські, хто вирішив воювати, — вступили в штурмову бригаду "Лють".

Нагадаємо, 4 січня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що правоохоронці готові до мобілізації, якщо ситуація буде погіршуватися. З його слів, від початку повномасштабного вторгнення Нацполіція збільшила свій функціонал на 80%.

28 грудня 2023 року голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що правоохоронці вже максимально задіяні в складі Сил безпеки й оборони. Також Нацполіція, з його слів, дбає про внутрішній фронт і безпеку всередині країни.