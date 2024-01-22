"Людей й так не вистачає": у Нацполіції пояснили, чому не зможуть роздавати повістки без ТЦК

Правоохоронці, як зазначив голова Національної поліції Іван Вигівський, нині виконують свої обов'язки, в тому числі й непритаманні поліції функції — стоять на блокпостах.

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У поліції немає додаткових ресурсів для того, щоб під час мобілізації роздавати повістки військовозобов'язаним. Іван Вигівський, голова Національної поліції України, повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна" подробиці.

Він розкритикував ідею про те, що поліцію необхідно мобілізувати та без залучення ТЦК зобов’язати роздавати повістки. З його слів, правоохоронці максимально сприяють встановленню місцеперебування ухилянтів, а також сприяють їхньому доставленню до відповідних установ. Спільні наряди та вручення повісток посадовець назвав додатковим навантаженням.

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"У нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського", – пояснив він.

Голова Нацполіції зауважив, що представник відомства й так стоять на блокпостах, що збільшує навантаження на роботу структури в цілому. Поліцейські виконують свої обов'язки, в тому числі й непритаманні поліції функції.

Іван Вигівський додав, що поліцейські допомагати готові, але особисто фізично ходити роздавати повістки не будуть, принаймні до визначення необхідних законодавчих норм. З його слів, якщо законом буде встановлена норма вручення повісток поліцейськими, людей не вистачить.

Назвав він й кількість правоохоронців, які нині працюють. Щодоби діють близько 7 тисяч нарядів. До них задіяні понад 20 тисяч поліцейських.

"Фактично у нас в строю 98 тисяч поліцейських. З них трохи понад 20 тисяч – жінок", – пояснив Вигівський.

Мобілізація в Україні

У Міноборони 19 січня пообіцяли видавати українцям менше повісток. У відомстві вже провели верифікацію даних в електронному реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг". З реєстру було видалено неактуальну інформацію та дублікати. Дані стосовно призовників дадуть змогу знизити кількість видаваних повісток. Міноборони анонсувало провадження електронного кабінету для військовозобов'язаних після ухвалення відповідного законопроєкту в Україні. Цей кабінет дасть змогу громадянам актуалізувати свої дані для ТЦК.

Нагадаємо, 17 січня стало відомо, кого з чоловіків призвуть до ЗСУ через службу зайнятості. Державна служба зайнятості допомагатиме чоловікам працевлаштуватися до ЗСУ.