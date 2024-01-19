"Також можуть бути корисними": Мін'юст хоче дозволити засудженим воювати за Україну

У міністерстві заявили, що нові правила мобілізації можуть бути ухвалені вже в січні-лютому цього року. Однак немає гарантій того, що питання із засудженими вирішиться одразу.

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У Міністерстві юстиції хочуть, щоб люди із судимістю могли долучитися до оборони України. Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька "Українському радіо".

Вона зазначила, що чинна норма законодавства не дозволяє засудженим приєднатися до лав Збройних сил України. Ідеться не лише про тих, хто зараз відбуває покарання, а й тих, хто вже вийшов на свободу.

"Вони живуть серед нас, так само бояться, так само переживають і так само можуть бути корисними, але, на жаль, вони зняті з військового обліку і жодним чином не можуть допомогти армії", — сказала Висоцька.

Крім того, вона зазначила, що наразі Територіальні центри комплектування відмовляють людям із судимістю в мобілізації. Перепона — законодавча. Тому вже напрацьовані зміни і подані до комітету.

"Вони дуже дискусійні, тому що армія повинна відволікатися на таку категорію людей, як колишні засуджені або нинішні засуджені, якщо вони приєднаються", — заявила заступник міністра.

Висоцька заявила, що сьогодні тривають дискусії в комітетах. Нові правила мобілізації можуть бути ухвалені вже в січні-лютому цього року. Однак немає гарантій того, що питання із засудженими вирішиться одразу.

"Можливо, зараз у якомусь обмеженому варіанті ухвалюватимуть зміни, наприклад, щодо засуджених, які вже вийшли кілька років тому з в'язниць, або були засуджені за окремі злочини", — сказала Висоцька.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна не може примусово мобілізувати українців за кордоном. За його словами, Київ звертатиметься до інших країн із проханням про сприяння в мобілізації українців, які перебувають на їхній території.